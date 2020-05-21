СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил женщину
18 мая полицию вызвали в квартиру на улице Киви в Йыхви, где 34-летний мужчина ударил 33-летнюю женщину. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Кража в Кохтла-Ярве
18 мая в полицию сообщили, что в период с 16 по 18 мая из здания на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве был украден товар. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
Молодой мужчина применил силу к мужчине старше себя
19 мая полиция получила вызов в многоквартирный дом по Кесктянав в Силламяэ, где 29-летний мужчина причинил физческую боль 58-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого.
Попросил телефон и оставил его себе
19 мая в полицию сообщили, что 16 мая у магазина по улице Калеви в Кохтла-Ярве неизвестный мужчина попросил у 30-летнего мужчины телефон и не вернул его. Причиненный ущерб составли около 700 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснит начатое уголовное производство.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.