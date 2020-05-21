Чт, 21.05.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил женщину
18-19 мая 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

18 мая полицию вызвали в квартиру на улице Киви в Йыхви, где 34-летний мужчина ударил 33-летнюю женщину. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Кража в Кохтла-Ярве

18 мая в полицию сообщили, что в период с 16 по 18 мая из здания на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве был украден товар. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Молодой мужчина применил силу к мужчине старше себя  

19 мая полиция получила вызов в многоквартирный дом по Кесктянав в Силламяэ, где 29-летний мужчина причинил физческую боль 58-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого. 

Попросил телефон и оставил его себе 

19 мая в полицию сообщили, что 16 мая у магазина по улице Калеви в Кохтла-Ярве неизвестный мужчина попросил у 30-летнего мужчины телефон и не вернул его. Причиненный ущерб составли около 700 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснит начатое уголовное производство. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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