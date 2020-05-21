СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил женщину

Кража в Кохтла-Ярве

18 мая в полицию сообщили, что в период с 16 по 18 мая из здания на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве был украден товар. Размер причиненного ущерба и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Молодой мужчина применил силу к мужчине старше себя

19 мая полиция получила вызов в многоквартирный дом по Кесктянав в Силламяэ, где 29-летний мужчина причинил физческую боль 58-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого.

Попросил телефон и оставил его себе

19 мая в полицию сообщили, что 16 мая у магазина по улице Калеви в Кохтла-Ярве неизвестный мужчина попросил у 30-летнего мужчины телефон и не вернул его. Причиненный ущерб составли около 700 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснит начатое уголовное производство.

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