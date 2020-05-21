МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.05-28.05

СПОРТ

Четверг, 21 мая

* В Рауди с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Старт на 1-м километре дороги Рауди - Йыуга. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Воскресенье, 24 мая

* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта (Ярвекюли теэ, 44) в 11.00 - 19-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку; трио.

Понедельник, 25 мая

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441

Среда, 27 мая

* На трассе для диск-гольфа в Вока в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

Четверг, 28 мая

* В Перьятси с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта (Ярвекюли теэ, 44) в 18.00 - 19-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 24 мая

* Поход "Poluvernikud Alutaguse rahvuspargis" / "Полуверники в Алутагузеском национальном парке". Сбор в 9.30 на парковке у Ийзакуского природного центра. Плата за участие - 8 евро. Для участия в походе необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. 514 1692 или по э-почте: alutaguse@matkaklubi.ee.

* Поход на снегоступах в самое сердце Алутагузеского национального парка. Сбор в 13.00 на парковке у Ийзакуского природного центра. Плата за участие - 15 евро. Для участия в походе необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. 514 1692 или по э-почте: alutaguse@matkaklubi.ee.