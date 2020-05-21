ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Одного посева недостаточно

Покрывая часть инвестиции, государство делит риск с предпринимателем, пытающимся создать тут новые или расширить имеющиеся предприятия, что без пособия, скорее всего, так и осталось бы несделанным. Предприниматель, в свою очередь, обязуется за полученные от государств 30000 евро создать одно рабочее место, которое нельзя ликвидировать раньше чем через пять лет.

Для государства это должно стать урожайным посевом. Правда, несколько миллионов евро придется, так сказать, рассеять, но если их большая часть даст всходы, то в течение последующих лет посеянное будет сторицей возвращаться в виде налогов. Кроме того, уменьшится висящее на шее у государства бремя социальных проблем, связанных с безработицей.

Около десяти предприятий уже воспользовались этой возможностью, получили пособие и занимаются сейчас строительством новых производственных зданий или приобретением оборудования. Однако подсчета цыплят, то есть появления реальных рабочих мест, придется еще подождать.

Одна из основных проблем этой меры и состоит в том, что ее результаты проявятся только спустя годы. Во-вторых, до сих пор объем этой программы был слишком мал. Хорошо, что в итоге возникнет несколько сотен рабочих мест, но если в течение этого же времени работу потеряют в десять раз больше людей, то помощь от этой меры невелика.