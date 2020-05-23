Сб, 23.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на женщину
20 мая 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

20 мая полиция получила сообщение, что 18 мая в квартире на улице Выйду в Нарве 43-летний мужчина причинил физическую боль 41-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Двое мужчин атаковали третьего 

20 мая полиция получила вызов в квартиру на бульваре Виру в Силламяэ, где двое мужчин напали на 58-летнего мужчину. Более точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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