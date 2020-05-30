НАША ЕВРОПА ⟩ Экономика Европы получит для восстановления небывалую денежную инъекцию

Для этого Еврокомиссия уже в марте сделала более гибкими правила госпомощи, что позволило в условиях кризиса быстро оказывать предприятиям помощь в виде займов, пособий или госгарантий, что в обычной ситуации сделать не удалось бы.

Государства получили также возможность более гибко, чем прежде, использовать в виде исключения деньги структурных фондов ЕС, благодаря чему удалось быстро направлять уже имеющиеся деньги на поддержку как предприятий, так и людей.

Немаловажна также временная приостановка действия бюджетных правил ЕС, что позволяет государствам идти в условиях кризиса на большие затраты и уходить с бюджетом в минус, что в обычной ситуации считалось бы нарушением бюджетных правил. Таким образом, ЕС помог государствам в самом начале кризиса как дополнительными деньгами, так и значительным смягчением некоторых правил.

- Широко известно о мере Эстонской кассы по безработице по поддержке зарплат, компенсирующей большую часть зарплаты работникам предприятий, оказавшихся в трудном положении. Меньше известно о том, что Еврокомиссия разработала экстренное финансирование поддержки занятости, в рамках которого выдаются займы странам-членам, чтобы уменьшить сокращения и гарантировать работникам доход с помощью различных схем поддержки зарплаты. Резервы кассы по безработице не бесконечны, то есть можно предположить, что Эстония получит пользу и от этой меры?

- Хотя в Эстонии впервые используется поддержка зарплат со стороны кассы по безработице, в других странах Европы такие схемы широко распространены. Поддержка на выплату зарплат - это самая быстрая и эффективная возможность сохранить во время кризиса рабочие места и доходы людей, а также уберечь предприятия от дорогостоящих сокращений. Целью является поддержать экономику на ходу при содействии поддержки зарплат настолько долго, пока распространение вируса не пойдет на спад и предприятия не восстановят свою обычную работу. Тогда восстановление экономики после кризиса произойдет быстрее и менее болезненно.

Именно по той причине, что государствам сложно в одиночку долго выплачивать из своих резервов поддержку на выплату зарплат, и было создано чрезвычайное финансирование поддержки занятости ЕС (TERA), предназначенное именно для финансирования поддержки зарплат.

Созданное ЕС финансирование является и для Эстонии хорошей возможностью, которая помогла бы при необходимости продлить поддержку на выплату зарплат или расширить круг ее получателей. Разумеется, все детали этой поддержки - кому, в каком объеме и как долго ее будут платить - определяет само государство, исходя из потребностей людей и предприятий.

Что сделал Европейский союз для смягчения коронакризиса?

Наряду с подготовкой программы восстановления экономики Евросоюз предпринял несколько шагов против COVID-19.

Замедление распространения

Закрыв внешние границы и границу Шенгена для не имеющих крайней необходимости поездок, ЕС помог ограничить распространение вируса.

Снабжение оборудованием

ЕС создал зеленые коридоры для обеспечения трансграничных поставок, выделил запасы медицинского оборудования и призвал страны-члены участвовать в совместном заказе масок для лица и респираторов.

Ускорение научных исследований

При финансировании со стороны ЕС поддерживают 140 исследовательских команд для тщательного изучения COVID-19 и изобретения вакцины против него.

Возвращение граждан на родину

Механизм защиты населения ЕС помог разъехавшимся по всему миру тысячам европейцев вернуться домой.

Европейская солидарность

Парламент поддержал новые правила, позволяющие Фонду солидарности ЕС покрывать расходы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях. В этом году странам-членам выделят до 800 миллионов евро.

Защита рабочих мест

С целью гарантии сохранения рабочих мест в случае проблем в предпринимательстве Еврокомиссия предлагает новые меры для создания возможности субсидированной работы с частичным временем.

Защита интернета

В то время, когда миллионы людей работают дома, быстрый интернет жизненно важен. Чтобы избежать перегруженности веба, ЕС попросил "Netflix", "Facebook" и "YouTube" снизить качество стриминга, чтобы все могли пользоваться интернетом для работы или проведения досуга.

Защита окружающей среды и авиалиний

Европарламент поддержал новые правила для прекращения порожних полетов, а также для помощи авиалиниям при адаптации авиарейсов к падению спроса.

Бюро Европарламента в Эстонии