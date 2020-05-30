НАША ЕВРОПА ⟩ Экономика Европы получит для восстановления небывалую денежную инъекцию

Замруководителя и экономический советник Эстонского представительства Еврокомиссии Катрин Хёэвельсон освещает, что выиграет Эстония от Европейского фонда восстановления экономики и какова от него непосредственная польза для Ида-Вирумаа.
- Еврокомиссия сделала в среду предложение образовать для восстановления пострадавшей от коронакризиса экономики фонд объемом в 750 миллиардов евро, для чего ЕС совместно возьмет заем. Из фонда выделят наиболее нуждающимся в помощи государствам 500 миллиардов евро в качестве безвозмездной поддержки и 250 миллиардов в виде займов. Однако это еще не все...
- Если добавить к обнародованной на этой неделе программе восстановления экономики в объеме 750 миллиардов евро и к предложению о бюджете ЕС на следующие семь лет (1,1 триллиона евро. - Ред.) уже решенные в течение последних двух месяцев кризисные меры, то Евросоюз поддержит восстановление экономики в общем суммой в 2,4 триллиона евро, что станет небывалой поддержкой для экономики Евросоюза.
Финансированием восстановления экономики могут воспользоваться все страны-члены ЕС, однако наибольшая поддержка предназначена для тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса и чью прочность нужно укрепить больше всего. Это поможет избежать увеличения никому не выгодных экономических различий между странами.
- На основании первых новостей сложилось впечатление, будто львиная доля фонда восстановления отправится в Южную Европу, хотя и Эстония окажется среди выигравших. Например, добавятся деньги в фонд справедливого перехода, что важно для Ида-Вирумаа.
- Для Эстонии пакет восстановления экономики очень выгоден и получаемые из него пособия в несколько раз превышают суммы, которые Эстония вносит в бюджет ЕС. Эстония может в течение следующих трех лет рассчитывать дополнительно примерно на 3,3 миллиарда евро, из которых около 1,85 миллиарда евро выделят в виде различных пособий и около 1,44 миллиарда Эстония может взять в виде займов на льготных условиях.
Все это - так называемые новые деньги, которые придут вдобавок к уже существующим фондам поддержки ЕС, которыми Эстония по-прежнему сможет пользоваться. Для Ида-Вирумаа бесспорно хорошей новостью стало увеличение объема фонда справедливого перехода: благодаря этому выделяемая Ида-Вирумаа поддержка увеличится более чем в четыре раза по сравнению с прежним предложением.
Поскольку каждое государство лучше всех знает свои потребности, то для получения пособия из фонда восстановления экономики государство само предложит программу восстановления своей экономики. В ней предусматриваются необходимые реформы и инвестиции в тех областях, которые, с одной стороны, помогут экономике выйти из кризиса, а с другой, поддержат долгосрочные цели повышения конкурентоспособности.
Так как ситуация в каждой стране разная, то исходить будут во многом также из госприоритетов, установленных в ходе европейского полугодового экономического анализа. В случае Эстонии приоритетными темами являются, например, инвестиции в дружелюбное к природе энергопроизводство и инновации, а также укрепление сети социальной защиты для людей, потерявших работу и или по другой причине оставшихся в стороне от рынка труда. То есть дальнейшее теперь в руках самой Эстонии, чтобы наилучшим образом использовать во благо Эстонии предлагаемые ЕС возможности.
- Ясно, что денежные пособия фонда не будут раздавать произвольно всем отраслям и областям экономики. Каковы предписания Еврокомиссии относительно этого? Можно ли будет, к примеру, поддерживать туризм, сильно пострадавший от коронакризиса?
- Название программы восстановления экономики "Next Generation EU" говорит само за себя: она поддерживает восстановление государств после кризиса, но в то же время инвестирует в будущее. Программа основывается на трех столбах. Первый поддерживает восстановление государств после кризиса, второй - оживление экономики посредством частных инвестиций, в его рамках созданы, например, более широкие займовые возможности для предприятий. Третий же столб учитывает уроки кризиса и помогает лучше подготовиться к возможным в будущем кризисам.
Для того чтобы экономика Европы была прочной и в будущем, в первую очередь необходимо поддержать такие инвестиции, которые необходимы для повышения долгосрочной конкурентоспособности экономики, как то создание более дружелюбной к природе экономической модели и более широкое использование дигитальных технологий.
Туристический сектор вместе к относящимися к нему транспортным, гостиничным и общепитовским секторами наиболее сильно пострадали во всей Европе. Поэтому в большинстве стран, в том числе в Эстонии, кризисные меры были направлены именно на поддержку этих секторов.
- Еврокомиссия считает, что все нуждаются в помощи для восстановления, но некоторые - в большей мере, чем другие. Видите ли вы, что способность эмпатии к наиболее пострадавшим достаточно сильна и солидарность Евросоюза не разваливается?
- Пандемия COVID-19 коснулась всех государств и поэтому пострадали экономики всех стран. В то же время страны обладают не одинаковыми возможностями для поддержки своей экономики при таком кризисе. Неизбежно, что более значительную экономическую помощь своим предприятиям и людям могут позволить себе более богатые страны, в то время как в большей помощи нуждаются именно те государства и регионы, экономика которых наиболее сильно пострадала от этого кризиса.
Поэтому кризисный пакет ЕС предлагает помощь и финансовую поддержку всем странам ЕС, учитывая общее богатство, уровень безработицы и прочие экономические показатели государств. Экономики государств Европы очень тесно связаны между собой, и если у одного государства дела в экономике пойдут очень плохо, то это тут же отразится на других государствах. Поэтому помощь наиболее пострадавшим странам, уменьшение экономического разрыва и создание равномерно сильной Европы - в интересах всех нас.
- До опубликования предложения Еврокомиссии у жителей Эстонии могло сложиться впечатление, будто с вызванным COVID-19 кризисом борется только правительство Эстонии. Какой была до сих пор самая большая помощь от ЕС?
- В действительности ЕС отреагировал на коронакризис очень мощными мерами и сделал это очень быстро. Сразу же после начала кризиса и частичной остановки экономической деятельности стало ясно, что государствам срочно требуются дополнительные деньги, чтобы сохранить доходы людей и рабочие места, а также гарантировать предприятиям достаточную ликвидность, чтобы пережить кризис.
Для этого Еврокомиссия уже в марте сделала более гибкими правила госпомощи, что позволило в условиях кризиса быстро оказывать предприятиям помощь в виде займов, пособий или госгарантий, что в обычной ситуации сделать не удалось бы.
Государства получили также возможность более гибко, чем прежде, использовать в виде исключения деньги структурных фондов ЕС, благодаря чему удалось быстро направлять уже имеющиеся деньги на поддержку как предприятий, так и людей.
Немаловажна также временная приостановка действия бюджетных правил ЕС, что позволяет государствам идти в условиях кризиса на большие затраты и уходить с бюджетом в минус, что в обычной ситуации считалось бы нарушением бюджетных правил. Таким образом, ЕС помог государствам в самом начале кризиса как дополнительными деньгами, так и значительным смягчением некоторых правил.
- Широко известно о мере Эстонской кассы по безработице по поддержке зарплат, компенсирующей большую часть зарплаты работникам предприятий, оказавшихся в трудном положении. Меньше известно о том, что Еврокомиссия разработала экстренное финансирование поддержки занятости, в рамках которого выдаются займы странам-членам, чтобы уменьшить сокращения и гарантировать работникам доход с помощью различных схем поддержки зарплаты. Резервы кассы по безработице не бесконечны, то есть можно предположить, что Эстония получит пользу и от этой меры?
- Хотя в Эстонии впервые используется поддержка зарплат со стороны кассы по безработице, в других странах Европы такие схемы широко распространены. Поддержка на выплату зарплат - это самая быстрая и эффективная возможность сохранить во время кризиса рабочие места и доходы людей, а также уберечь предприятия от дорогостоящих сокращений. Целью является поддержать экономику на ходу при содействии поддержки зарплат настолько долго, пока распространение вируса не пойдет на спад и предприятия не восстановят свою обычную работу. Тогда восстановление экономики после кризиса произойдет быстрее и менее болезненно.
Именно по той причине, что государствам сложно в одиночку долго выплачивать из своих резервов поддержку на выплату зарплат, и было создано чрезвычайное финансирование поддержки занятости ЕС (TERA), предназначенное именно для финансирования поддержки зарплат.
Созданное ЕС финансирование является и для Эстонии хорошей возможностью, которая помогла бы при необходимости продлить поддержку на выплату зарплат или расширить круг ее получателей. Разумеется, все детали этой поддержки - кому, в каком объеме и как долго ее будут платить - определяет само государство, исходя из потребностей людей и предприятий.
Что сделал Европейский союз для смягчения коронакризиса?
Наряду с подготовкой программы восстановления экономики Евросоюз предпринял несколько шагов против COVID-19.
- Замедление распространения
Закрыв внешние границы и границу Шенгена для не имеющих крайней необходимости поездок, ЕС помог ограничить распространение вируса.
- Снабжение оборудованием
ЕС создал зеленые коридоры для обеспечения трансграничных поставок, выделил запасы медицинского оборудования и призвал страны-члены участвовать в совместном заказе масок для лица и респираторов.
- Ускорение научных исследований
При финансировании со стороны ЕС поддерживают 140 исследовательских команд для тщательного изучения COVID-19 и изобретения вакцины против него.
- Возвращение граждан на родину
Механизм защиты населения ЕС помог разъехавшимся по всему миру тысячам европейцев вернуться домой.
- Европейская солидарность
Парламент поддержал новые правила, позволяющие Фонду солидарности ЕС покрывать расходы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях. В этом году странам-членам выделят до 800 миллионов евро.
- Защита рабочих мест
С целью гарантии сохранения рабочих мест в случае проблем в предпринимательстве Еврокомиссия предлагает новые меры для создания возможности субсидированной работы с частичным временем.
- Защита интернета
В то время, когда миллионы людей работают дома, быстрый интернет жизненно важен. Чтобы избежать перегруженности веба, ЕС попросил "Netflix", "Facebook" и "YouTube" снизить качество стриминга, чтобы все могли пользоваться интернетом для работы или проведения досуга.
- Защита окружающей среды и авиалиний
Европарламент поддержал новые правила для прекращения порожних полетов, а также для помощи авиалиниям при адаптации авиарейсов к падению спроса.