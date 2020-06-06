ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Макс Каур

Руководитель Йыхвиского отделения партии Мартин Репинский и встал за спиной Каура, пытаясь успокоить сцепившихся соратников по партии и создав комиссию, которая занялась изучением "преступлений" Каура. Однако это не помогло. Желание однопартийца Артура Сепперна заступить на пост волостного старейшины было так велико, что дело дошло до подачи заявления о недоверии. Когда желание об отстранении Каура было скреплено 11 подписями, Сепперн полагал, что дело сделано. Однако битва только начиналась.

Каур встретился для начала с депутатами оппозиции, а также с проявившими недовольство депутатами из списка Осипенко, и сумел собрать за собой силу, которую он сам называет коалицией народного доверия. Хотя речь идет, скорее, о винегретной коалиции, которая, вероятно, снимет с должности и председателя волостного собрания Эдуарда Эаста, который не сумел выбрать сторону и будет вынужден отказаться от своей сомнительно щедрой зарплаты. Однако отдельный вопрос - как будет действовать новая коалиция, ведь принципы у входящих в нее депутатов очень разнятся или же отсутствуют вовсе.