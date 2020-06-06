Сб, 6.06.2020
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Кохтла-Ярве скоро получит новую концертную площадку

Валерий Корб уверен, что обновленный зал школы искусств будет востребован не только учащимися и педагогами - он в целом послужит развитию культурной среды в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ремонт актового зала в Кохтла-Ярвеской школе искусств вышел на финишную прямую, и уже в начале осени здесь планируют провести первое мероприятие. Пользоваться им будет не только учебное заведение - здесь могут проходить также небольшие концерты и спектакли для горожан, требующие более камерной обстановки.

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Ремонт зала проводился в три этапа на "крышевые" деньги, выделенные Центристской партией для развития Кохтла-Ярве, поэтому ушло так много времени. За три года в строительство объекта было инвестировано 172788 евро: построена новая сцена, обновлены полы, стены и электросистемы, установлены звукоизолирующие панели. 

- В этом году конкурс на проведение работ выиграла кохтла-ярвеская фирма "Alsifor", стоимость проекта - 61305 евро с налогом с оборота, - комментирует советник мэра Кохтла-Ярве по развитию Валерий Корб, который провел для "СП" небольшую экскурсию по будущей концертной площадке. - Еще порядка 100 тысяч евро обойдется текстиль, мебель и другое оборудование.

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