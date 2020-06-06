Кохтла-Ярве скоро получит новую концертную площадку

Валерий Корб уверен, что обновленный зал школы искусств будет востребован не только учащимися и педагогами - он в целом послужит развитию культурной среды в Кохтла-Ярве.

Ремонт актового зала в Кохтла-Ярвеской школе искусств вышел на финишную прямую, и уже в начале осени здесь планируют провести первое мероприятие. Пользоваться им будет не только учебное заведение - здесь могут проходить также небольшие концерты и спектакли для горожан, требующие более камерной обстановки.