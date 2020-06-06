Кохтла-Ярве скоро получит новую концертную площадку

Ремонт актового зала в Кохтла-Ярвеской школе искусств вышел на финишную прямую, и уже в начале осени здесь планируют провести первое мероприятие. Пользоваться им будет не только учебное заведение - здесь могут проходить также небольшие концерты и спектакли для горожан, требующие более камерной обстановки.
Ремонт зала проводился в три этапа на "крышевые" деньги, выделенные Центристской партией для развития Кохтла-Ярве, поэтому ушло так много времени. За три года в строительство объекта было инвестировано 172788 евро: построена новая сцена, обновлены полы, стены и электросистемы, установлены звукоизолирующие панели.