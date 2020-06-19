Ищут добровольцев для разрешения конфликтов

Чтобы дать потенциальным добровольцам лучший обзор их будущей роли, задач и обучения, Департамент социального страхования проводит 29 июня в Йыхви инфовстречу для тех, кто чувствует, что хочет внести вклад в то, чтобы в общине было безопасно и хорошо жить.

Работа предполагает, что стороны конфликта или правонарушения, а также связанных с ними лиц после отдельных бесед собирают в общем нейтральном помещении и при поддержке и руководстве со стороны посредника говорят о случившемся, о его влиянии и о том, как двигаться дальше и каковы в этом случае потребности каждого индивида.

Конфликты или правонарушения, доходящие до посредничества, могут быть связаны как с несовершеннолетними, так и со взрослыми. Случаи могут варьироваться - от ссор и насилия до конфликтов и споров в общине. Люди могут обращаться сами, чтобы получить поддержку и совет от третьей нейтральной стороны.