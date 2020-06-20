СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали за угрозы

Из подвала унесли газонокосилку

17 июня полиция получила сообщение, что в период с 14 по 15 июня из подвала многоквартирного дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве была украдена газонокосилка. Сумма нанесенного ущерба уточняется.