Сб, 20.06.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали за угрозы
17 июня 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

17 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Кангеласте в Нарве 35-летний мужчина угрожал 33-летней женщине. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Из подвала унесли газонокосилку

17 июня полиция получила сообщение, что в период с 14 по 15 июня из подвала многоквартирного дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве была украдена газонокосилка. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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