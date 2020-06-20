СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали за угрозы
17 июня в полицию сообщили, что в многоквартирном доме на улице Кангеласте в Нарве 35-летний мужчина угрожал 33-летней женщине. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Из подвала унесли газонокосилку
17 июня полиция получила сообщение, что в период с 14 по 15 июня из подвала многоквартирного дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве была украдена газонокосилка. Сумма нанесенного ущерба уточняется.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.