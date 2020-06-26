МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.06-02.07

КУЛЬТУРА

Пятница, 26 июня

* В нарвском клубе "Ro-Ro" в 22.00 - концерт группы "Cosmo".

Суббота, 27 июня

* На мызе Майдла в 12.00 в рамках летнего фестиваля камерной музыки "Mõisamängud. Klassika ja tähed" - концерт "Muinasjutud": Лийна Жигурс (виола), Мартен Альтров (кларнет), Кадри-Анн Сумера (рояль). В программе Моцарт, Брух, Шуман. Вход на концерт по билетам игры "Unustatud mõisad".

Четверг, 2 июля

* В Йыхвиском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: Йыхвиский биг-бенд, ансамбль "Pärgament", группа народного танца "Jõhvikamoos". Бесплатно.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Церковные колокола Дамаска": "Orthodox Singers", дирижер Валерий Петров. В программе сирийская, греческая, болгарская, сербская и древнерусская церковная музыка. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно приобрести в кассах Йыхвиского концертного дома и Кохтла-Ярвеского центра культуры.

СПОРТ

Пятница, 26 июня

* В нарвском центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - тренировка по катанию на роликах для всей семьи вместе с олимпийской спортсменкой Саскией Алусалу.

Суббота, 27 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир в честь Праздника победы.

Воскресенье, 28 июня

* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 13.00 (если участников более 90, то в 11.00) - отборочное соревнование чемпионата Эстонии по диск-гольфу.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; соло.

Понедельник, 29 июня

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской беговой серии. Информация: www.sportiv.ee.

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441

Вторник, 30 июня

* В Куртна в честь юбилейного года клуба ориентирования КНС "Йыхвикас" - этап серии ориентирования по выбору. Старт открыт: 17.00-18.00. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап соревнований по летнему волейболу.

Среда, 1 июля

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Кохтла-Ныммеском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Тарту).

Четверг, 2 июля

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Maardu linnameeskond".

* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс" (U21) - ФК "Volta" (Пыхья-Таллинн).

РАЗНОЕ

Суббота, 27 июня

* На дороге Люганузе - Пуртсе в 11.30 от люганузеской водонапорной башни до автобусной остановки "Matka" - поход протеста "Нет - известняковому карьеру!"; с 12.00 до 12.30 - демонстрация.