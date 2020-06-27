ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудное будущее йыхвиской винегретной коалиции

В новый властный союз входят люди с настолько разными интересами, мировоззрением и убеждениями, что трудно вообразить, чтобы этот мотор мог работать бесперебойно.

В коалиционном соглашении нет ни одного конкретного пункта, который указывал бы на желание новой коалиции ставить конкретные цели. Стороны, конечно, абстрактно говорят о демократическом управлении, защите интересов жителей Йыхви и завершении начатых проектов, но кажется, что иного смысла, кроме как оттеснить долгое время хозяйничавшего в Йыхви бизнесмена Николая Осипенко, у нынешней коалиции нет.

Новая коалиция вызывает скепсис также потому, что до следующих выборов остается год и три месяца. Так как у подписавших договор довольно скромный перевес (12 голосов против девяти), это увеличивает вес голоса каждого члена коалиции и дает возможность для внутреннего шантажа. И новая коалиция и сама знает, что такие риски с учетом ее состава весьма высоки. Близость выборов повышает вероятность, что кто-то захочет оторваться от остальных перед финишной чертой, чтобы одержать победу, и возможность, что кто-то поведет себя на первый взгляд нерационально, велика. Тем более что и оставшиеся в оппозиции силы вполне способны пошатнуть коалицию.