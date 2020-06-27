Вс, 28.06.2020
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В Йыхви подписали малосодержательное коалиционное соглашение

Роман Граф и Нина Негласон два года в волостном собрании находились в разных лагерях, а теперь входят в единый властный союз.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Новая йыхвиская коалиция подписала в этот четверг коалиционное соглашение, в котором ни одной конкретной цели не содержится и в общем говорится, что опирается оно на предвыборные программы разных участвующих сторон.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

"Главная цель договора - поиск решения важнейших проблем Йыхвиской волости", - говорится в состоящем из нескольких фраз документе, подписанном 12 членами волостного собрания. Тем не менее документ не описывает ни одной важной и требующей решения проблемы, хотя и отмечает, что "программа деятельности коалиции на весь период работы волостного собрания будет уточнена в соответствии с бюджетными возможностями".

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