В Йыхви подписали малосодержательное коалиционное соглашение

"Главная цель договора - поиск решения важнейших проблем Йыхвиской волости", - говорится в состоящем из нескольких фраз документе, подписанном 12 членами волостного собрания. Тем не менее документ не описывает ни одной важной и требующей решения проблемы, хотя и отмечает, что "программа деятельности коалиции на весь период работы волостного собрания будет уточнена в соответствии с бюджетными возможностями".