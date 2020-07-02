ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы опротестовали заседания Йыхвиского волостного собрания в суде?

- 4 июня я как председатель волостного собрания сообщил, что назначенное на этот же день заседание не состоится (поскольку поданное ранее заявление о выражении недоверия волостному старейшине Максу Кауру было отозвано). Тем не менее депутаты волостного собрания собрались, также было подано заявление о выражении недоверия председателю волостного собрания. На заседании 18 июня проголосовали и отстранили меня от должности. Для меня это сейчас не личный вопрос, а вопрос правовой ясности. Это в каком-то смысле прецедент, и я хотел бы добиться ясности в правовом плане, правильно ли я поступил. Я ходатайствовал перед судом, чтобы эти решения волостного собрания были признаны ничтожными.