Количество молодежи в Ида-Вирумаа продолжает сокращаться

По состоянию на начало этого года молодежи в возрасте 7-26 лет проживало в Эстонии 273871 человек, что составляло 20,6% всего населения. В Ида-Вирумаа доля молодежи меньше - 17,4%, и ее количество уменьшилось за год на 439 человек. По состоянию на 1 января в уезде проживало 23328 молодых людей.