Вт, 7.07.2020
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Количество молодежи в Ида-Вирумаа продолжает сокращаться

В Йыхвиской гимназии учатся почти 450 ребят. На такое же количество уменьшилось число молодежи в Ида-Вирумаа за год.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По сообщению Департамента статистики, молодежи становится меньше почти повсюду, однако Ида-Вирумаа оказался среди тех уездов, которые молодежь покидает больше всего. За год количество молодежи в Ида-Вирумаа уменьшилось на целую школу.

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По состоянию на начало этого года молодежи в возрасте 7-26 лет проживало в Эстонии 273871 человек, что составляло 20,6% всего населения. В Ида-Вирумаа доля молодежи меньше - 17,4%, и ее количество уменьшилось за год на 439 человек. По состоянию на 1 января в уезде проживало 23328 молодых людей.

Больше всего молодежи уехало в результате внутренней миграции из Ида-Вируского, Пылваского, Йыгеваского и Валгаского уездов. В результате внутренней миграции молодежи стало больше в прошлом году только в Харьюмаа (1358) и Тартумаа (45). 

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