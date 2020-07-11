Сб, 11.07.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У йыхвисца вымогали крупную сумму
8-9 июля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

9 июля в Йыхвиском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 44-летнему мужчине неоднократно звонили и требовали с него 7000 евро. В противном случае ему угрожали причинить телесные повреждения и отобрать его имущество. Более точные обстоятельства уточняются.

Сын ударил отца

8 июля полицию вызвали в Сомпаскую часть города Кохтла-Ярве, где 36-летний мужчина ударил своего отца. Сына задержали в качестве подозреваемого.

В Кохтла-Ярве со двора украли инструменты

8 июля в полицию сообщили, что со двора на улице Вяйке в Кохтла-Ярве украдены рабочие инструменты стоимостью около 5000 евро. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

Полиция расследует подделку учетной записи 

9 июля в Йыхвиском отделении полиции начато уголовное производство по факту того, что 5 июля в соцсети незаконно были заменены пароль, имя пользователя и профильный снимок учетной записи заявителя.

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