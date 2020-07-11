СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У йыхвисца вымогали крупную сумму

9 июля в Йыхвиском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 44-летнему мужчине неоднократно звонили и требовали с него 7000 евро. В противном случае ему угрожали причинить телесные повреждения и отобрать его имущество. Более точные обстоятельства уточняются.