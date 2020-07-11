СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У йыхвисца вымогали крупную сумму
9 июля в Йыхвиском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 44-летнему мужчине неоднократно звонили и требовали с него 7000 евро. В противном случае ему угрожали причинить телесные повреждения и отобрать его имущество. Более точные обстоятельства уточняются.
Сын ударил отца
8 июля полицию вызвали в Сомпаскую часть города Кохтла-Ярве, где 36-летний мужчина ударил своего отца. Сына задержали в качестве подозреваемого.
В Кохтла-Ярве со двора украли инструменты
8 июля в полицию сообщили, что со двора на улице Вяйке в Кохтла-Ярве украдены рабочие инструменты стоимостью около 5000 евро. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.
Полиция расследует подделку учетной записи
9 июля в Йыхвиском отделении полиции начато уголовное производство по факту того, что 5 июля в соцсети незаконно были заменены пароль, имя пользователя и профильный снимок учетной записи заявителя.