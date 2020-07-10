Крупный очаг коронавируса находится в Нарва-Йыэсуу

В Эстонии сейчас два очага распространения коронавируса, крупнейший из них находится в Нарва-Йыэсуу, сообщил портал ERR. По данным регистра народонаселения, сегодня поступило два положительных результата теста.
Один из двух семейных очагов инфекции, за которыми наблюдает Департамент здоровья, находится в Таллинне, в него входят четыре человека. Второй очаг - т.н. нарва-йыэсууский, в нем шесть человек, один из них добавился сегодня.
В оба очага вирус был занесен из России. В одном из случаев источник заражения на данный момент неизвестен.
По состоянию на утро 9 июля в больничном лечении из-за коронавируса в Эстонии нуждалисья пять человек, что на два больше, чем в последние недели. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один пациент.
В Эстонии сделано в общей сложности более 111000 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, из них 2013, то есть 1,8 процента, дали положительный результат.