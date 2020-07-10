Крупный очаг коронавируса находится в Нарва-Йыэсуу

Один из двух семейных очагов инфекции, за которыми наблюдает Департамент здоровья, находится в Таллинне, в него входят четыре человека. Второй очаг - т.н. нарва-йыэсууский, в нем шесть человек, один из них добавился сегодня.

В оба очага вирус был занесен из России. В одном из случаев источник заражения на данный момент неизвестен.

По состоянию на утро 9 июля в больничном лечении из-за коронавируса в Эстонии нуждалисья пять человек, что на два больше, чем в последние недели. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один пациент.