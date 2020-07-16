СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер причинил боль супруге

Украли инструменты и материалы

13 июля в полицию сообщили, что 10 июля неизвестные путем взлома проникли в жилье на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве и украли строительные материалы и рабочие инструменты. Размер нанесенного ущерба и обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

ДТП в Тойлаской волости

14 июля в 17.24 на 9-м километре шоссе Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику в Тойлаской волости 81-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Suzuki Liana" при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Volvo XC90", которым управляла 43-летняя женщина. Водитель "Suzuki", находившаяся в машине 75-летняя женщина и 15-летняя пассажирка "Volvo" пострадали при столкновении и были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.