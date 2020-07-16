Мужчины, угрожавшие своим бывшим спутницам жизни из тюрьмы, получили наказание

Нарвитянин Роман (41) неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов из-за избиения и преследования своей бывшей спутницы жизни, а также угроз в ее адрес, и неоднократно за это наказывался. Если в 2017 году мужчина был наказан условно, то за совершенное спустя год аналогичное преступление его отправили в тюрьму.

Теперь мужчина снова предстал перед судом в связи с тем, что он, сидя в Вируской тюрьме, неоднократно звонил своей бывшей спутнице жизни, хотя в его отношении действовал запрет на приближение и общение. За это суд приговорил его к тюремному заключению на срок один месяц, из-за чего мужчина выйдет на свободу не в июле этого года, а на месяц позже.

Нарвитянин Александр (42) тоже несколько лет назад применял насилие по отношению к своей бывшей спутнице жизни и ее ребенку, за что был приговорен к лишению свободы условно. Но поскольку он не соблюдал установленные контрольные требования, наказание обратили к исполнению, и мужчину отправили в тюрьму. Сидя в тюрьме, Александр позвонил своей бывшей спутнице жизни, которую он подвергал насилию, и пригрозил, что если женщина не придет в тюрьму навестить его, то он, выйдя на свободу, нанесет ей телесные повреждения ножом.