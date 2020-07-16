ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Спортшкола не должна быть политшколой

Тем более что многие из тех, кто пришел к власти в июне, в том числе и сам новоиспеченный директор спортшколы Айвар Сурва осуждали создание рабочих мест для политиков в волостном учреждении. Нет никаких сомнений, что теперь, когда власть сменилась, оппозиция будет при каждом удобном случае напоминать об этом, и спортшкола останется одной из арен политической борьбы в Йыхви.

В то же время привнесение политики в спортшколу, очевидно, стало причиной не участвовать в этом конкурсе для некоторых людей, которые имеют и знания, и опыт организации спортивной работы. Ведь нет смысла рисковать и занимать должность, которая в любой момент может исчезнуть из-за политической борьбы в волостном собрании. Так что у волостной управы оставалось не так много вариантов.

Вместе с тем для Сурва, который был руководителем самоуправления как в Мяэтагузе, так и в Йыхви, эта ситуация - хороший шанс показать, как возможно вытеснить политическую борьбу из спортшколы и сосредоточиться на развитии спортивной жизни.