Сб, 18.07.2020
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За порчу батута на детской площадке ответят родители

Эти батуты на детской площадке обошлись городу около двух десятков тысяч евро, но часто они используются не по назначению, поэтому их планируют заменить или закрыть.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В начале недели Кохтла-Ярвеское горуправление отправило требование родителям подростков, спаливших в прошлом году один из батутов на детской площадке в Южном микрорайоне. Они должны будут возместить ущерб около 11 тысяч евро.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Немногим больше года назад в Кохтла-Ярве открыли новые большие детские площадки, в строительство которых было инвестировано более 700 тысяч евро. К сожалению, сохранились развлекательные сооружения и спортивные конструкции в первозданном виде недолго - из-за вандалов приходится чуть ли не ежемесячно тратить на восстановление конструкций сотни, а иногда и тысячи евро.

- После того как подожгли батут, заявление в полицию написали сразу же, - сказал вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин. - Там есть видеокамеры, но не всегда возможно увидеть лицо, представители правоохранительных органов долго занимались и смогли разыскать хулиганов. Недавно мы получили ответ из полиции о том, что проступок совершили несовершеннолетние, поэтому они не могут быть субъектами для начала уголовного дела, вопрос о возмещении ущерба должен решаться в гражданском порядке. Юрист горуправления Вадим Вильде подготовил требование к родителям, которое и было им отправлено. Если не удастся договориться о возмещении, то мы готовы решать этот вопрос в гражданском суде. Стоимость оборудования на общественных площадках, как правило, очень большая, и если известно, кто совершил вандализм, мы должны сделать все возможное, чтобы оплатить ремонт или замену.

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