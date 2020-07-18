За порчу батута на детской площадке ответят родители

Немногим больше года назад в Кохтла-Ярве открыли новые большие детские площадки, в строительство которых было инвестировано более 700 тысяч евро. К сожалению, сохранились развлекательные сооружения и спортивные конструкции в первозданном виде недолго - из-за вандалов приходится чуть ли не ежемесячно тратить на восстановление конструкций сотни, а иногда и тысячи евро.

- После того как подожгли батут, заявление в полицию написали сразу же, - сказал вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин. - Там есть видеокамеры, но не всегда возможно увидеть лицо, представители правоохранительных органов долго занимались и смогли разыскать хулиганов. Недавно мы получили ответ из полиции о том, что проступок совершили несовершеннолетние, поэтому они не могут быть субъектами для начала уголовного дела, вопрос о возмещении ущерба должен решаться в гражданском порядке. Юрист горуправления Вадим Вильде подготовил требование к родителям, которое и было им отправлено. Если не удастся договориться о возмещении, то мы готовы решать этот вопрос в гражданском суде. Стоимость оборудования на общественных площадках, как правило, очень большая, и если известно, кто совершил вандализм, мы должны сделать все возможное, чтобы оплатить ремонт или замену.