МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.07-30.07

КУЛЬТУРА

Четверг, 23 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Туулики Юрьо (орган) и Сусанна Виктория Мытсмеэс (волынка).

Пятница, 24 июля

* В Нарвской центральной библиотеке в 16.30 - вечер-концерт "Наш Высоцкий" клуба песни "Ehho".

* В Сондаском народном доме в 18.00 вокальный ансамбль "Mirt" поделится музыкальным опытом. Вход свободный. Информация по тел. 5818 8731, karmen.korts@lyganuse.ee.

* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 21.00 - концерт группы "Funcoolio" (Латвия).

Суббота, 25 июля

* В Синимяэском музее в Вайвара в 13.00 - лекция Кюлло Арьякаса о Синимяэском сражении Второй мировой войны и документальный фильм "Sinimäed" (2006). Информация: muuseum@vaivara.ee или по тел. 5647 4552.

* В Раннапунгерья - концерт "У маяка": 17.00 - детский концерт "Mine metsa", 18.30 - "Tormis Quartet", 20.00 - "Väntorel", 21.30 - Мартен Кунингас и Роберт Линна, 23.00 - "2 Quick Start". Билет - 17 евро, людям с особыми потребностями вместе с сопровождающим и детям до 14 лет вход свободный.

* На террасе кафе в Оруском парке в Тойла в 19.00 музицируют Ингела и Кейт. Вход свободный.

* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - концерт "Песни Высоцкого". Билет - 5 евро.

Среда, 29 июля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт в рамках XXVI Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского. Выступают Ирина Захаренкова (рояль) и Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. В программе: Чайковский, Бетховен. Билет - 5 евро.

Четверг, 30 июля

* В Йыхвиском городском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: группа "Konzales", интерлюдии Таммикуского смешанного ансамбля и женской танцевальной группы "Таммику".

* В концертном доме "Geneva" в Нарве в 19.00 - концерт в рамках XXVI Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского.

СПОРТ

Четверг, 23 июля

* В Айду-Лийва в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; тир.

Пятница, 24 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта, а также на Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день первый.

Суббота, 25 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта, а также на Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день второй.

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Pärnu JK".

Воскресенье, 26 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта, а также на Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 8.00 - чемпионат по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день третий.

* На Йыхвиской музыкальной площадке с 11.00 - Йыхвиский этап чемпионата Эстонии по баскетболу, 3vs3. Классы соревнования: U11, U13, U15, U18, любители и world tour (элита). Занятия для всей семьи. Для детей большой батут и игры. Качели.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.