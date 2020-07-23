МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.07-30.07

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 23 июля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Туулики Юрьо (орган) и Сусанна Виктория Мытсмеэс (волынка).
Пятница, 24 июля
* В Нарвской центральной библиотеке в 16.30 - вечер-концерт "Наш Высоцкий" клуба песни "Ehho".
* В Сондаском народном доме в 18.00 вокальный ансамбль "Mirt" поделится музыкальным опытом. Вход свободный. Информация по тел. 5818 8731, karmen.korts@lyganuse.ee.
* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 21.00 - концерт группы "Funcoolio" (Латвия).
Суббота, 25 июля
* В Синимяэском музее в Вайвара в 13.00 - лекция Кюлло Арьякаса о Синимяэском сражении Второй мировой войны и документальный фильм "Sinimäed" (2006). Информация: muuseum@vaivara.ee или по тел. 5647 4552.
* В Раннапунгерья - концерт "У маяка": 17.00 - детский концерт "Mine metsa", 18.30 - "Tormis Quartet", 20.00 - "Väntorel", 21.30 - Мартен Кунингас и Роберт Линна, 23.00 - "2 Quick Start". Билет - 17 евро, людям с особыми потребностями вместе с сопровождающим и детям до 14 лет вход свободный.
* На террасе кафе в Оруском парке в Тойла в 19.00 музицируют Ингела и Кейт. Вход свободный.
* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - концерт "Песни Высоцкого". Билет - 5 евро.
Среда, 29 июля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт в рамках XXVI Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского. Выступают Ирина Захаренкова (рояль) и Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. В программе: Чайковский, Бетховен. Билет - 5 евро.
Четверг, 30 июля
* В Йыхвиском городском парке в 18.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: группа "Konzales", интерлюдии Таммикуского смешанного ансамбля и женской танцевальной группы "Таммику".
* В концертном доме "Geneva" в Нарве в 19.00 - концерт в рамках XXVI Международного музыкального фестиваля им. Евгения Мравинского.
СПОРТ
Четверг, 23 июля
* В Айду-Лийва в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; тир.
Пятница, 24 июля
* В Алутагузеском центре отдыха и спорта, а также на Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день первый.
Суббота, 25 июля
* В Алутагузеском центре отдыха и спорта, а также на Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 9.00 - чемпионат по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день второй.
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Legion" (Таллинн).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Pärnu JK".
Воскресенье, 26 июля
* В Алутагузеском центре отдыха и спорта, а также на Мяэтагузеской трассе для диск-гольфа в 8.00 - чемпионат по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день третий.
* На Йыхвиской музыкальной площадке с 11.00 - Йыхвиский этап чемпионата Эстонии по баскетболу, 3vs3. Классы соревнования: U11, U13, U15, U18, любители и world tour (элита). Занятия для всей семьи. Для детей большой батут и игры. Качели.
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: ФК "Феникс" (Йыхви) - ФК "Эльва".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: "Narva Trans" - ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве).
Понедельник, 27 июля
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 28 июля
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond III".
Среда, 29 июля
* В Вокаском парке диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - "Legion II" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Четверг, 23 июля
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве с 12.00 - "Baltic eSport Event"; день первый. Билет на четыре дня - 10 евро, билет на один день - 3 евро. Информация: https://esport.oen.ee/ee.
Пятница, 24 июля
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве с 11.30 - "Baltic eSport Event"; день второй. Билет на четыре дня - 10 евро, билет на один день - 3 евро. Информация: https://esport.oen.ee/ee.
Суббота, 25 июля
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве с 12.00 - "Baltic eSport Event"; день первый. Билет на четыре дня - 10 евро, билет на один день - 3 евро. Информация: https://esport.oen.ee/ee.
Воскресенье, 26 июля
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве с 11.00 - "Baltic eSport Event"; день первый. Билет на четыре дня - 10 евро, билет на один день - 3 евро. Информация: https://esport.oen.ee/ee.
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