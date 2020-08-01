ОПРОС ⟩ Как изменил вашу жизнь коронакризис?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эви СААРТ: - Самое большое изменение - с наступлением пандемии я перестала ходить на работу, она связана с общепитом. До сих пор не работаю - теперь уже не из-за кризиса, а сознательно, ведь вирус окончательно не миновал. Раньше летом у меня всегда было очень напряженное время, но в этом году отдыхаю и радуюсь красивым дням.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тоомас ТИНТ: - Если говорить о работе, то по большому счету ничего не изменилось. А в нерабочее время, конечно, жизнь проходила по-другому - ограниченное передвижение, значительно меньше контактов. Сейчас уже все спокойно, потихоньку все возвращается в свое русло.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валерий АФОНИН: - Мою личную жизнь абсолютно никак не изменил - все ограничения пережили нормально, без изменений на работе или со здоровьем. Жизнь как шла, так и идет - все течет своим чередом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Алексей ГОРДИЕНКО: - Лично у меня или в семье ничего не изменилось, работа продолжалась, маленькая дочь дома, в садик еще не ходит. Но часто видел, как многие люди всего боятся. У меня разве что привычка за это время выработалась, наверное, уже навсегда - намного чаще руки мою, в том числе и дома. Но маски никогда не носил и не буду.