ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чувство ответственности каждого имеет все больший вес

Разумеется, люди истосковались по обычной жизни. Они хотят больше ездить, бывать на общественных мероприятиях, встречаться с другими людьми. Все это так свойственно человеку и в большинстве случаев также безопасно.

Но только до тех пор, пока некие безответственные люди не пренебрегут связанной с коронавирусом угрозой, невзирая на сообщение Департамента здоровья об их близком контакте с заболевшим и на распоряжение самоизолироваться. Даже когда у такого человека проявились симптомы заболевания, он продолжил бывать в общественных местах, что, прямо говоря, означает рассеивание вируса. Такие люди заслуженно вызывают недовольство со стороны общества, и вполне ожидаемо также применение к ним наказания, предусмотренного в законе государством.

В столь уязвимый период, когда нужно беречься от коронавируса, еще большее, чем когда-либо прежде, значение имеет чувство ответственности каждого человека. От поведения всего лишь одного человека может зависеть, произойдет или нет снова сильная вспышка вируса и не придется ли из-за нее снова вводить в государстве ограничения, влияющие на жизнь всех. Это, в свою очередь, нанесло бы новые удары по экономике, отдельным отраслям которой потребуется еще долгое время, чтобы оправиться и от весенних-то ударов.