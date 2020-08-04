Полиция преследует подозреваемого в убийстве в Кохтла-Ярве

Полиция преследует мужчину, который подозревается в убийстве ножом молодого мужчины в понедельник поздним вечером на улице Пярна в Кохтла-Ярве.
В понедельник в 23.29 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пярна в Ярвеской части города Кохтла-Ярве лежит молодой мужчина с колотыми ранами и не подает признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть.
Пресс-секретарь полиции сообщил во вторник во второй половине дня, что конкретного подозреваемого еще нет.
- С учетом собранных на месте данных и тяжести совершенного преступления есть основание полагать, что этот человек опасен. Полиция со своей стороны делает все для того, чтобы в скорейшем порядке задержать подозреваемого, - подтвердила во вторник утром ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп.
На основании собранных предварительных данных полиция возбудила уголовное производство по статье об убийстве, совершенном особо жестоким способом.
Полиция просит всех, кто был свидетелем инцидента или может предоставить другую информацию, связанную с происшествием, связаться с правоохранителями по телефону 5126837 или по электронной почте tatjana.gorbunova@politsei.ee.