Полиция преследует подозреваемого в убийстве в Кохтла-Ярве

В понедельник в 23.29 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Пярна в Ярвеской части города Кохтла-Ярве лежит молодой мужчина с колотыми ранами и не подает признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть.

Пресс-секретарь полиции сообщил во вторник во второй половине дня, что конкретного подозреваемого еще нет.

- С учетом собранных на месте данных и тяжести совершенного преступления есть основание полагать, что этот человек опасен. Полиция со своей стороны делает все для того, чтобы в скорейшем порядке задержать подозреваемого, - подтвердила во вторник утром ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп.

На основании собранных предварительных данных полиция возбудила уголовное производство по статье об убийстве, совершенном особо жестоким способом.