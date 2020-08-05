Ср, 5.08.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В парковом озере Кохтла-Ярве утопили ограду

ФОТО: Частный архив

Очередной вандализм в народном парке лишил ограждения деревянную площадку, выходящую в парковое озеро, - порезвившиеся хулиганы сломали большую часть конструкций, выбросив их в воду.

Оставшиеся на месте тоже испорчены.

По словам заммэра Дениса Вершинина, кто совершил вандализм - неизвестно. Конструкции подняли из воды, но вернуть их на место в таком виде невозможно, требуется замена ограждения.

- Безусловно, это будет сделано, но назвать сроки не могу, скорее всего, ремонт запланируем в следующем году, надо еще найти необходимые средства. Опасности для гуляющих отсутствие ограждения не представляет, но поскольку оно предусмотрено проектом, должно быть.

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