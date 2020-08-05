В парковом озере Кохтла-Ярве утопили ограду

По словам заммэра Дениса Вершинина, кто совершил вандализм - неизвестно. Конструкции подняли из воды, но вернуть их на место в таком виде невозможно, требуется замена ограждения.

- Безусловно, это будет сделано, но назвать сроки не могу, скорее всего, ремонт запланируем в следующем году, надо еще найти необходимые средства. Опасности для гуляющих отсутствие ограждения не представляет, но поскольку оно предусмотрено проектом, должно быть.