В парковом озере Кохтла-Ярве утопили ограду

Очередной вандализм в народном парке лишил ограждения деревянную площадку, выходящую в парковое озеро, - порезвившиеся хулиганы сломали большую часть конструкций, выбросив их в воду.
Оставшиеся на месте тоже испорчены.
По словам заммэра Дениса Вершинина, кто совершил вандализм - неизвестно. Конструкции подняли из воды, но вернуть их на место в таком виде невозможно, требуется замена ограждения.
- Безусловно, это будет сделано, но назвать сроки не могу, скорее всего, ремонт запланируем в следующем году, надо еще найти необходимые средства. Опасности для гуляющих отсутствие ограждения не представляет, но поскольку оно предусмотрено проектом, должно быть.