МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.08-20.08

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 августа
* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: "Любимые песни Раймонда Валгре", трио "Senjo", Ааре Вахер музицирует на саксофоне. Вход свободный.
* Рядом с клубом "Сомпа" в 21.00 - кинопикник: "Один вдох". Вход свободный.
Пятница, 14 августа
* Рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры в 10.30 - "Вредная коза", спектакль театра "Ильмарине". Вход свободный.
* В Эстонском шахте-музее в Кохтла-Нымме с 18.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; день первый. Информация о мероприятии на странице в FB.
* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - концерт "Tribute to Foo Fighters 25".
Суббота, 15 августа
* В Нарвской крепости с 10.00 до 18.00 - исторический фестиваль "Нарвская баталия-2020". Информация: www.narvamuuseum.ee.
* В помещениях по ул. Вабадезе, 20 в Нарве в 11.30 - "Большая ошибка маленького ежика", кукольный спектакль театра "Ильмарине". Для детей с двух лет. Билет - 3.50 евро.
* На холме в Тудулинна с 15.00 - летний фестиваль "Tudulinna tuled" / "Огни Тудулинна": в 16.00 - детский спектакль Хейно Сельямаа "Okasroosike" (билет - 2-3 евро), рассказчица Пирет Пяэр с музыкантом Куно Мальва (билет - 3-5 евро), в 20.00 - концерт ансамбля колокольчиков "Аrsis" (билет - 7-10 евро). Дневной билет для детей и пенсионеров - 9 евро, для взрослых - 13 евро.
* По ул. Яама, 6 в Йыхви с 19.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; день второй. Информация о мероприятии на странице в FB.
* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 20.00 - вечер при свечах: концерт местной группы "More Drive".
* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 21.00 - вечер памяти Виктора Цоя.
Воскресенье, 16 августа
* У фонтана "Ирен" в Нарва-Йыэсуу в 13.30 - поэтический салон: русское культурное общество "Источник".
Вторник, 18 августа
* В Йыхвиской городской галерее в 17.00 - открытие выставки работ Марью Мыру "Картины на холсте и на камнях". Выставка открыта до 4 сентября.
Среда, 19 августа
* На Тойлаской певческой сцене в 18.00 - "Röövel Hotzenplotz", спектакль для всей семьи Эстонского молодежного театра. Билет - 12 евро.
* На площадке для пикника на хуторе Пости в деревне Сака в 20.00 - "Богемская рапсодия", Пауль Нейтсов. Билеты в предварительной продаже - 8 евро, в день мероприятия - 12 евро. На месте работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Четверг, 20 августа
* В Йыхвиском городском парке в 12.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: "C-JAM" и Микк Каазик. Вход свободный.
* Во дворе Ийзакуского народного дома в 12.00 - "История волынки", сольный концерт Мерике Паберитс. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики: Биргит Саррап, Таня Михайлова-Саар и Михкель Маттизен. Количество зрителей ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры. Информация по тел. 337 7001, 336 6169.
* В Оруском парке в Тойла в 17.00 - концерт на XXIV променаде в Оруском парке: солисты Танель падар и Инга. Билет в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 12 евро, семейный билет - 25 евро, льготный билет - 10 евро.
* В пещере Серебряного источника в Тойла в 19.00 - эксклюзивный дополнительный концерт на променаде в Оруском парке: Meisterjaan. Билет - 5 евро. По билетам на главный концерт променада в Оруском парке вход свободный.
* В Оруском парке в Тойла в 21.30 - кинотеатр на открытом воздухе: "Георг", кинофильм, посвященный 100-летию оперной звезды Георга Отса. Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 13 августа
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 21-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.
Суббота, 15 августа
* На площадке для гольфа в Оясааре в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по гольфу; день первый. Информация: www.ojasaare.ee.
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку среди спортсменов-ветеранов; соло.
* На площадке у Вокаского спортхолла в 11.00 - турнир по уличному баскетболу имени Иба Лампа.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 16 августа
* На площадке для гольфа в Оясааре в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по гольфу; день второй. Информация: www.ojasaare.ee.
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 10.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуэты.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серийного турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* На Мяэтагузеском стадионе в 11.00 - 4-й этап Ида-Вирумааского соревнования по волейболу, 3vs3.
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - этап серийного соревнования юных метателей.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva Trans".
* На площадке с искусственным покрытием в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ajaxi" (Таллинн) и "Paide LN ÜN".
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Kalev" (Талинн).
Понедельник, 17 августа
* В Паннъярве в 18.00 - этап серии юбилейных соревнований клуба народного спорта "Йыхвикас"; в программе спортивное ориентирование по выбору. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 18 августа
* В Паннъярве в 18.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по роллер-спорту (коньки и лыжи).
Среда, 19 августа
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - 7-й чемпионат Вока по петанку; дуэты.
* В Котинука в 18.00 - старт Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Алутагузеском парке диск-гольфа в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
Четверг, 20 августа
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Vaprus" (Вяндра).
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Tallinn".
* На зеленой зоне напротив "Pargi kohvik" в Оруском парке в Тойла в 14.00 - шахматный симулятор с Кайдо Кюлаотсом.
РАЗНОЕ
Пятница, 14 августа
* В Тойласком порту в 19.00 - вечер сбора пожертвований для приобретения в Англии спасательного катера "Atlantic 75" для Тойлаского общества добровольных спасателей на море. Акустический концерт группы "Boamadu"; еда и напитки; коробки и другие каналы для пожертвований. Всех желающих покатают на катере.
* В Оруском парке в Тойла с 20.00 до 02.00 - "Toila valge öö" / "Тойлаская белая ночь", посвящается 110-летию эстонской природоохраны и году эстонских народных сказаний. Информация и регистрация: https://loodusegakoos.ee/looduskaitse-110/toila-valge-oo.
Суббота, 15 августа
* По ул. Креэнхольми, 45 в Нарве с 10.00 до 16.00 - Нарвская летняя ярмарка. Информация: www.narvalaat.ee.
* В парке мызы Иллука в рамках дня мызных кафе Алутагузеской волости с 10.00 открыто кафе парка мызы Иллука: в 10.00 - экскурсия по мызе Иллука, в 11.00 - программа для детей, детская йога, в 12.00 выступают Сандра и Яльмар Вабарна.
* На площади в деревне Пийлсе в 13.00 - день деревни Пийлсе. В гости ждут все, кто связан с деревней Пийлсе. В программе торжественное поднятие флага и речи, маленький концерт с участием местных жителей, а также танцы с ансамблем "Tantsi Minu Pilli Järgi". Захватите корзинку для пикника.
* В Кийкла - 3-й Кийклаский день качелей и день мызных кафе Алутагузеской волости. Перед мызой в 13.00 - наставления господина мызника от Фридриха Густава Арвелиуса "Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramatust", женская танцевальная группа "Kiigelind". Перед народным домом в 11.45 - забег Медвежонка; с 13.00 - качели, старинные соревнования по метанию, силовые испытания, прогулки на каретt хутора Кивистику, в 14.00 - "Kuhu tuul meid kannab", танцевальный концерт цыганского танцевального ансамбля "Ромашка"; детская программа цыганских девочек "Feralia". Гриль и кафе, угощения.
* В Ийзаку в старом мызном парке в Казевялья в рамках дня мызных кафе Алутагузеской волости с 15.00 открыто кафе пропавшей мызы Ийзаку: в 16.00 выступит музыкальный патруль Моонакюла, в 17.00 Анне Нургамаа, педагог Музея Ийзакуского кихельконда, расскажет легенды, связанные с усадьбой.
* В Мяэтагузе в рамках дня мызных кафе Алутагузеской волости с 18.00 открыто кафе в парке мызы Мяэтагузе: выступает ансамбль "Kaunimate Aastate Vennaskond", в 19.00 - экскурсия по мызе Мяэтагузе с Хельди Айа.
* В Пагари в рамках дня мызных кафе Алутагузеской волости с 20.00 открыто ночное кафе мызы Пагари: в каретнике выступят Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане, в 21.30 - экскурсия по Пагарискому общественному дому.
* В Оруском парке в Тойла с 20.00 до 02.00 - "Toila valge öö" / "Тойлаская белая ночь", посвящается 110-летию эстонской природоохраны и году эстонских народных сказаний. Информация и регистрация: https://loodusegakoos.ee/looduskaitse-110/toila-valge-oo.
NB! Следующая страница "Досуг" будет опубликована во вторник, 18 августа. Предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся 18-27 августа, ждем не позднее воскресенья, 16 августа, по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.
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