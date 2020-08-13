МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.08-20.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 13 августа

* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - летняя музыка Йыхвиского парка: "Любимые песни Раймонда Валгре", трио "Senjo", Ааре Вахер музицирует на саксофоне. Вход свободный.

* Рядом с клубом "Сомпа" в 21.00 - кинопикник: "Один вдох". Вход свободный.

Пятница, 14 августа

* Рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры в 10.30 - "Вредная коза", спектакль театра "Ильмарине". Вход свободный.

* В Эстонском шахте-музее в Кохтла-Нымме с 18.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; день первый. Информация о мероприятии на странице в FB.

* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 22.00 - концерт "Tribute to Foo Fighters 25".

Суббота, 15 августа

* В Нарвской крепости с 10.00 до 18.00 - исторический фестиваль "Нарвская баталия-2020". Информация: www.narvamuuseum.ee.

* В помещениях по ул. Вабадезе, 20 в Нарве в 11.30 - "Большая ошибка маленького ежика", кукольный спектакль театра "Ильмарине". Для детей с двух лет. Билет - 3.50 евро.

* На холме в Тудулинна с 15.00 - летний фестиваль "Tudulinna tuled" / "Огни Тудулинна": в 16.00 - детский спектакль Хейно Сельямаа "Okasroosike" (билет - 2-3 евро), рассказчица Пирет Пяэр с музыкантом Куно Мальва (билет - 3-5 евро), в 20.00 - концерт ансамбля колокольчиков "Аrsis" (билет - 7-10 евро). Дневной билет для детей и пенсионеров - 9 евро, для взрослых - 13 евро.

* По ул. Яама, 6 в Йыхви с 19.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; день второй. Информация о мероприятии на странице в FB.

* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 20.00 - вечер при свечах: концерт местной группы "More Drive".

* В арт-клубе "Ro-Ro" в Нарве в 21.00 - вечер памяти Виктора Цоя.

Воскресенье, 16 августа

* У фонтана "Ирен" в Нарва-Йыэсуу в 13.30 - поэтический салон: русское культурное общество "Источник".

Вторник, 18 августа

* В Йыхвиской городской галерее в 17.00 - открытие выставки работ Марью Мыру "Картины на холсте и на камнях". Выставка открыта до 4 сентября.

Среда, 19 августа

* На Тойлаской певческой сцене в 18.00 - "Röövel Hotzenplotz", спектакль для всей семьи Эстонского молодежного театра. Билет - 12 евро.

* На площадке для пикника на хуторе Пости в деревне Сака в 20.00 - "Богемская рапсодия", Пауль Нейтсов. Билеты в предварительной продаже - 8 евро, в день мероприятия - 12 евро. На месте работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Четверг, 20 августа

* В Йыхвиском городском парке в 12.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: "C-JAM" и Микк Каазик. Вход свободный.

* Во дворе Ийзакуского народного дома в 12.00 - "История волынки", сольный концерт Мерике Паберитс. Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики: Биргит Саррап, Таня Михайлова-Саар и Михкель Маттизен. Количество зрителей ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры. Информация по тел. 337 7001, 336 6169.

* В Оруском парке в Тойла в 17.00 - концерт на XXIV променаде в Оруском парке: солисты Танель падар и Инга. Билет в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 12 евро, семейный билет - 25 евро, льготный билет - 10 евро.