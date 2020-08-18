Анвар Самост: Мы не можем перестать жить

С осторожностью можно прогнозировать, что с началом нового учебного года дети в Эстонии - как и в некоторых других странах Европы - пойдут в школу и будут каждый день ходить на уроки. Как это было в последний раз зимой и как это было всегда. Жизнь продолжается, и, будем надеяться, не до очередной остановки.

С позиции сегодняшнего дня самый важный урок весенней волны коронавируса и чрезвычайного положения таков: эстонская система здравоохранения в общих чертах очень хорошо справляется с инфекционными заболеваниями, а жители Эстонии способны сами защитить себя от болезни и их не нужно принуждать к этому силой государства. К счастью, это относится и к соседям Эстонии, с которыми мы взаимодействуем наиболее плотно и свободно, - к Латвии и Финляндии.

Политики - по крайней мере, на уровне правительства, - по-видимому, усвоили эти же знания, и, кажется, обрели достаточную уверенность, чтобы не кидаться все закрывать на всякий случай при малейшем признаке опасности.

Это непросто. Взять хотя бы мэра Тарту Урмаса Клааса, который в последние недели призывает ввести общереспубликанские ограничения в ответ на локальную вспышку вируса. Или же опубликованные в "Postimees" на уровне передовицы призывы к использованию масок.

Чтобы оценить последнее пожелание, можно в числе прочего ознакомиться с динамикой заражения в Европе по странам и неделям. Страной с самым строгим требованием ношения масок является Испания. И, к сожалению, в этой же стране коронавирус, отступив в начале июня, возвращается самой большой волной. Очевидно, что настоятельно рекомендованное или и вовсе обязательное ношение защитных масок не имеет того эффекта, в который верят многие из надеющихся на панацею, в том числе и в Эстонии.

Есть надежда, что правительство Эстонии также обрело достаточную уверенность в себе, чтобы вывести решения по борьбе с вирусом из политической сферы и передать их Департаменту здоровья, научному совету и врачам. Может показаться, что сделать это очень тяжело, но по крайней мере у нас и в рамках нашей политической культуры это, несомненно, осуществимо и должно наконец принести большое облегчение избранной элите.

Ученые повторяют одну простую мысль, но большинство людей ее не слышат: и этот вирус больше никуда не уйдет, нам нужно научиться с ним жить.

Именно у Департамента здоровья и научного совета нужно спрашивать - что и делалось, - разрешать ли проведение крупных международных спортивных мероприятий и на каких условиях, смягчить ли или окончательно отменить количественные ограничения в части спектаклей и концертов, в какой мере ограничить перемещение людей через границу, обширной или локальной должна быть реакция на локальные вспышки заболевания и так далее.