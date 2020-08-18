Анвар Самост: Мы не можем перестать жить

Свобода и достойная жизнь были и будут сопряжены с опасностями и страданиями, поэтому и коронавирусу не стоит позволять захватить власть в обществе.
С осторожностью можно прогнозировать, что с началом нового учебного года дети в Эстонии - как и в некоторых других странах Европы - пойдут в школу и будут каждый день ходить на уроки. Как это было в последний раз зимой и как это было всегда. Жизнь продолжается, и, будем надеяться, не до очередной остановки.
С позиции сегодняшнего дня самый важный урок весенней волны коронавируса и чрезвычайного положения таков: эстонская система здравоохранения в общих чертах очень хорошо справляется с инфекционными заболеваниями, а жители Эстонии способны сами защитить себя от болезни и их не нужно принуждать к этому силой государства. К счастью, это относится и к соседям Эстонии, с которыми мы взаимодействуем наиболее плотно и свободно, - к Латвии и Финляндии.
Политики - по крайней мере, на уровне правительства, - по-видимому, усвоили эти же знания, и, кажется, обрели достаточную уверенность, чтобы не кидаться все закрывать на всякий случай при малейшем признаке опасности.
Это непросто. Взять хотя бы мэра Тарту Урмаса Клааса, который в последние недели призывает ввести общереспубликанские ограничения в ответ на локальную вспышку вируса. Или же опубликованные в "Postimees" на уровне передовицы призывы к использованию масок.
Чтобы оценить последнее пожелание, можно в числе прочего ознакомиться с динамикой заражения в Европе по странам и неделям. Страной с самым строгим требованием ношения масок является Испания. И, к сожалению, в этой же стране коронавирус, отступив в начале июня, возвращается самой большой волной. Очевидно, что настоятельно рекомендованное или и вовсе обязательное ношение защитных масок не имеет того эффекта, в который верят многие из надеющихся на панацею, в том числе и в Эстонии.
Есть надежда, что правительство Эстонии также обрело достаточную уверенность в себе, чтобы вывести решения по борьбе с вирусом из политической сферы и передать их Департаменту здоровья, научному совету и врачам. Может показаться, что сделать это очень тяжело, но по крайней мере у нас и в рамках нашей политической культуры это, несомненно, осуществимо и должно наконец принести большое облегчение избранной элите.
Ученые повторяют одну простую мысль, но большинство людей ее не слышат: и этот вирус больше никуда не уйдет, нам нужно научиться с ним жить.
Именно у Департамента здоровья и научного совета нужно спрашивать - что и делалось, - разрешать ли проведение крупных международных спортивных мероприятий и на каких условиях, смягчить ли или окончательно отменить количественные ограничения в части спектаклей и концертов, в какой мере ограничить перемещение людей через границу, обширной или локальной должна быть реакция на локальные вспышки заболевания и так далее.
Если посмотреть, как Департамент здоровья действует в ситуации с очагами заболевания в ночных клубах Тарту, то не возникает сомнений, что он хорошо справляется со своей работой.
Ученые повторяют одну простую мысль, но большинство людей ее не слышат: и этот вирус больше никуда не уйдет, нам нужно научиться с ним жить. Это правда, подумайте, например, о Новой Зеландии: в островном государстве несколько месяцев не было ни одного случая заражения, пока он в один момент не появился. Такова реальность.
Вероятно, весомой причиной того, почему люди не хотят смириться с выводом ученых, является вера в возможность полной, абсолютной и всеобъемлющей безопасности, которая начала распространяться по развитому миру около двадцати лет назад. Полная ликвидация угрозы - путем ношения масок или же очередного принуждения всех к карантину - должна быть возможной. Должна!
Но нет. Уже эта идея такая же глупая и плохая, как и любое другое тотальное желание подчинить общество одной цели.
Люди смертны, жизнь состоит из страданий, мы несовершенны. Не существует и не ожидается появления в прямом или в переносном смысле чудодейственных лекарств, защищающих от всех болезней.
К этой же тенденции относится распространяющееся из университетов США желание во что бы то ни стало избежать неприятных, неудобных идей, мнений, интеллектуальных трудностей и дискуссии. В худшем случае так можно прийти к стагнации и несвободному обществу, где отклонение от общепринятой нормы наказуемо, а безопасность - лишь производная от повиновения.
Риски и опасности будут всегда и везде. Успешны те общества и страны, которые не бегут от них, а находят решения, чтобы свободно двигаться вперед.