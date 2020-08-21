Фестиваль "Station Narva" был вынужден заменить хедлайнеров

Поскольку в течение последней недели коэффициент заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве, Дании и Германии превысил допустимый уровень, прибывающие в Эстонию из этих стран артисты обязаны соблюдать карантин. Из-за этого на фестивале "Station Narva" 26 августа не выступят ранее заявленные Рони Сайз из Англии, "Mouse on Mars" из Германии и "Iceage" из Дании.

В качестве новых выступающих на главную сцену фестиваля "Station Narva" 26 августа выйдут известные эстонские артисты Томми Кэш и "NOËP", для которых это заодно будет их первое сольное выступление в Нарве.

- На фестиваль "Station Narva" наконец приедет Томми Кэш, которого мы приглашаем еще с 2018 года, но он в это время всегда был в зарубежных турне, впервые с сольной программой в Нарве выступит и ожидаемый нарвитянами "NOËP", - сказал руководитель музыкальной программы "Station Narva" Роман Демченко, добавив, что в программе фестиваля есть артисты из стран Европы, откуда сейчас возможно приезжать в Эстонию без соблюдения карантина.