Фестиваль "Station Narva" был вынужден заменить хедлайнеров

Организаторы проходящего на следующей неделе в Нарве фестиваля "Station Narva" из-за действующих ограничений на передвижение были вынуждены отказаться от трех иностранных хедлайнеров, вместо них на сцену выйдут известные эстонские артисты Томми Кэш и "NOËP".
Поскольку в течение последней недели коэффициент заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве, Дании и Германии превысил допустимый уровень, прибывающие в Эстонию из этих стран артисты обязаны соблюдать карантин. Из-за этого на фестивале "Station Narva" 26 августа не выступят ранее заявленные Рони Сайз из Англии, "Mouse on Mars" из Германии и "Iceage" из Дании.
В качестве новых выступающих на главную сцену фестиваля "Station Narva" 26 августа выйдут известные эстонские артисты Томми Кэш и "NOËP", для которых это заодно будет их первое сольное выступление в Нарве.
- На фестиваль "Station Narva" наконец приедет Томми Кэш, которого мы приглашаем еще с 2018 года, но он в это время всегда был в зарубежных турне, впервые с сольной программой в Нарве выступит и ожидаемый нарвитянами "NOËP", - сказал руководитель музыкальной программы "Station Narva" Роман Демченко, добавив, что в программе фестиваля есть артисты из стран Европы, откуда сейчас возможно приезжать в Эстонию без соблюдения карантина.
На трех сценах - в клубе "Ro-Ro", в лодочном ангаре в здании исторического хлопкового склада и на сцене под открытым небом в Нарвском городском порту - выступят также Йессе Маркин из Финляндии, Бендик Йиске из Норвегии, "Fremen" из Польши и эстонские артисты Анна Канеэлина, "Lexsoul Dancemachine", Манна, "Levski" и "Bible Club", а также нарвские группы "Там и Тут" и "Pale Alison" плюс диджеи из йыхвиского творческого центра "Jaama 6".