ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа сейчас особенно популярен

В нынешнем чрезвычайном коронавирусном году эстоноземельцы во время отпуска как никогда массово взяли курс на Ида-Вирумаа. Результат устроенных местными жителями толок по приглашению в гости превзошел ожидания.

Спа, музеи, приключенческие парки, тропы здоровья и богатая событиями культурная и спортивная жизнь дают повод приехать сюда и тогда, когда температура воздуха и воды на пляже позволяет позагорать и покупаться только любителям моржевания.

Как можно прочесть в этом журнале, географы Тартуского университета установили, что Ида-Вирумаа - это еще и край рекордов Эстонии, и эти объекты-рекордсмены стоит увидеть своими глазами и сделать селфи: у самого высокого водопада, на фоне самого высокого золоотвала, на самом длинном песчаном пляже, в момент переживания самого глубокого впечатления в шахтном музее…

Много лет живший в Ирландии, но недавно переехавший в Йыхви пярнусец Меэлис Кууск в интервью признается, что для него Ида-Вирумаа - край открытий. В этом году одним из новых мест открытий в Ида-Вирумаа является древняя Нарвская крепость, которая после обновления открыла для посетителей ранее закрытые части и подготовила новую постоянную выставку. В новом месте, на бывшей мебельной фабрике, стало удобнее рассматривать макет старой Нарвы, который много лет терпеливо создавал мастер Федор Шанцын.

В этом году стоит особенно отметить организаторов мероприятий, которые соблюдают требования и ограничения во время пандемии коронавируса, но не знают, что может быть разрешено или запрещено уже через неделю или две, и тем не менее отваживаются устраивать в Ида-Вирумаа различные фестивали, крупные концерты, а также спортивные и развлекательные мероприятия. Позднее лето и осень в Ида-Вирумаа нынче богаче событиями, чем в прошлые годы, так как на это время перенесено немало тех мероприятий, которые было невозможно организовать весной и в первую половину лета.

Так, например, в конце сентября в Кохтла-Нымме, Айду и Кивиыли пройдет фестиваль "SeiklusFest", который покажет Ида-Вирумаа как край приключений с наилучших сторон. В октябре в десятый раз состоится крупнейшее уездное народно-спортивное мероприятие - Нарвский энергозабег. В Паннъярве пройдет Алутагузеский веломарафон. На подходе Оруский парковый променад, городской фестиваль "Station Narva", фестиваль обществ национальной культуры в Йыхви, увлекательный и разнообразный новый сезон начинается в Йыхвиском концертном доме и нарвском театральном центре "Свободная сцена". Нарва, осенняя столица Эстонии, составляет свою культурную программу.