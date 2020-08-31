ОПРОС ⟩ В чем специфика Ида-Вирумаа?

ХЕЛЕН СИЛЬДНА, организатор фестивалей "Tallinn Music Week" и "Station Narva":
- Меня во всем мире интересуют те регионы, где встречаются разные культурные пространства.
Посещая этот край, я каждый раз нахожу в Ида-Вирумаа очень своеобразные по сравнению с остальной Эстонией места. Мне очень нравится Онтикаский глинт и расположенные вблизи него береговые деревни, очень крутое место - принадлежащая финскому горнолыжнику Калле Паландеру мыза Онтика. Своего рода романтику и тепло я вижу в огородах за маленькими домами в Кохтла-Ярве, где растут огурцы и помидоры. Тойлаский Оруский парк является в моих глазах самым роскошным и мощным в Эстонии. Интересно было также на промышленном ландшафте в Аувере. В тех местах, где индустриальная архитектура встречается с природой или культурными объектами, получаешь очень уникальный опыт.
В Нарве моими любимцами являются Кренгольм и его окрестности, Нарвская Венеция, а также весь променад на берегу реки от крепости до порта. В этом году там возникает особое ощущение еще и потому, что Россия - вот она тут же через реку, а граница по сути полностью закрыта.
Я научилась любить людей Ида-Вирумаа, в которых видно, что они непреклонно остаются сами собой. Быть принятой такими людьми за свою - это как бы отдельное достижение.
ТИЙДРЕК НУРМЕ, лучший марафонец-бегун Эстонии:
- Благодаря Нарвскому энергозабегу, проводимому нынче уже в десятый раз, я открыл для себя этот город.
У меня с этим городом связаны хорошие воспоминания, с одной стороны, потому, что мне удавалось тут несколько раз победить, а кроме того, у меня возникло по отношению к этому городу особенно хорошее чувство. Верю, что так обстоит дело и со многими другими эстонскими любителями бега, у которых прежде не имелось причин ехать в Нарву. Тут теплая атмосфера и дружелюбные люди, подбадривающие бегунов возле трассы. Например, у меня до сих пор стоит перед глазами нарвитянин, который в какой-то год воодушевлял меня, что надо, мол, потерпеть до конца.
В 2016 году перед Нарвским энергозабегом я думал в номере местной гостиницы о том, что бы мог со своей стороны сделать для этого города. Смастерил плакат с лозунгом "Narvas on tore" ("В Нарве здорово"). В день соревнования было холодно, ветрено и дождливо, но мне удалось победить в полумарафоне. На финишной прямой смог поднять плакат над головой. Надеюсь, что информация о том, что в Нарве действительно здорово, дошла благодаря фото и видео и до тех людей, которые тогда еще в Нарве не бывали. У меня этот плакат сохранился до сих пор, я захватил его с собой и сейчас тоже. [Тийдрек Нурме в июле этого года провел в Нарве в Эккекюла тренировку для местных любителей бега].
ЖЕНЯ ФОКИН, стилист и хореограф:
- Часть людей нередко считают, что в Эстонии настоящий пляж имеется только в летней столице Пярну. Но на самом деле именно пляжи Ида-Вирумаа, например, в Нарва-Йыэсуу, являются такими жемчужинами, где возникает ощущение, будто ты находишься в Сан-Тропе или Монако.
Недавно мы ездили фотографировать рядом с Силламяэским культурным центром летнюю модную серию для журнала "Säde". Я больше чем уверен, что все больше столичных людей открывают для себя Ида-Вирумаа, ведь вау-эффект тут гарантирован. Я стараюсь также активно сообщать об этом в социальных медиа.