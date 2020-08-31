ОПРОС ⟩ В чем специфика Ида-Вирумаа?

Хелен Сильдна. ФОТО: Илья Смирнов ХЕЛЕН СИЛЬДНА, организатор фестивалей "Tallinn Music Week" и "Station Narva": - Меня во всем мире интересуют те регионы, где встречаются разные культурные пространства. Посещая этот край, я каждый раз нахожу в Ида-Вирумаа очень своеобразные по сравнению с остальной Эстонией места. Мне очень нравится Онтикаский глинт и расположенные вблизи него береговые деревни, очень крутое место - принадлежащая финскому горнолыжнику Калле Паландеру мыза Онтика. Своего рода романтику и тепло я вижу в огородах за маленькими домами в Кохтла-Ярве, где растут огурцы и помидоры. Тойлаский Оруский парк является в моих глазах самым роскошным и мощным в Эстонии. Интересно было также на промышленном ландшафте в Аувере. В тех местах, где индустриальная архитектура встречается с природой или культурными объектами, получаешь очень уникальный опыт. В Нарве моими любимцами являются Кренгольм и его окрестности, Нарвская Венеция, а также весь променад на берегу реки от крепости до порта. В этом году там возникает особое ощущение еще и потому, что Россия - вот она тут же через реку, а граница по сути полностью закрыта. Я научилась любить людей Ида-Вирумаа, в которых видно, что они непреклонно остаются сами собой. Быть принятой такими людьми за свою - это как бы отдельное достижение.

Тийдрек Нурме. ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik ТИЙДРЕК НУРМЕ, лучший марафонец-бегун Эстонии: - Благодаря Нарвскому энергозабегу, проводимому нынче уже в десятый раз, я открыл для себя этот город. У меня с этим городом связаны хорошие воспоминания, с одной стороны, потому, что мне удавалось тут несколько раз победить, а кроме того, у меня возникло по отношению к этому городу особенно хорошее чувство. Верю, что так обстоит дело и со многими другими эстонскими любителями бега, у которых прежде не имелось причин ехать в Нарву. Тут теплая атмосфера и дружелюбные люди, подбадривающие бегунов возле трассы. Например, у меня до сих пор стоит перед глазами нарвитянин, который в какой-то год воодушевлял меня, что надо, мол, потерпеть до конца. В 2016 году перед Нарвским энергозабегом я думал в номере местной гостиницы о том, что бы мог со своей стороны сделать для этого города. Смастерил плакат с лозунгом "Narvas on tore" ("В Нарве здорово"). В день соревнования было холодно, ветрено и дождливо, но мне удалось победить в полумарафоне. На финишной прямой смог поднять плакат над головой. Надеюсь, что информация о том, что в Нарве действительно здорово, дошла благодаря фото и видео и до тех людей, которые тогда еще в Нарве не бывали. У меня этот плакат сохранился до сих пор, я захватил его с собой и сейчас тоже. [Тийдрек Нурме в июле этого года провел в Нарве в Эккекюла тренировку для местных любителей бега].