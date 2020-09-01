ПЕРЕДОВИЦА ⟩ О благоразумии и понимании

Нормальная жизнь требует своего и ее невозможно вести так, чтобы люди совсем не соприкасались друг с другом. Риск, что кто-то заразится и, сам того не ведая, широко разнесет инфекцию вокруг, сохраняется. В общем случае нет причин тыкать в заболевшего пальцем и обвинять его в распространении инфекции.

К сожалению, в течение последних недель так получилось и в Ида-Вирумаа, являющемся сейчас самым крупным коронарегионом в Эстонии: более половины активных случаев заболевания зарегистрированы здесь и показатель заражения на 100000 жителей вырос в уезде почти до 70 человек. Для сравнения: странами риска называют страны, где этот показатель равен 15-ти.