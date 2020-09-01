ПЕРЕДОВИЦА ⟩ О благоразумии и понимании

В деле предотвращения распространения коронавируса важны, конечно, осторожность и соблюдение рекомендаций Департамента здоровья. Однако не всегда помогают и они. Свою роль неизбежно играет также везение, или, вернее, невезение, когда стечение нескольких обстоятельств может вызвать стремительное распространение вируса.
Нормальная жизнь требует своего и ее невозможно вести так, чтобы люди совсем не соприкасались друг с другом. Риск, что кто-то заразится и, сам того не ведая, широко разнесет инфекцию вокруг, сохраняется. В общем случае нет причин тыкать в заболевшего пальцем и обвинять его в распространении инфекции.
К сожалению, в течение последних недель так получилось и в Ида-Вирумаа, являющемся сейчас самым крупным коронарегионом в Эстонии: более половины активных случаев заболевания зарегистрированы здесь и показатель заражения на 100000 жителей вырос в уезде почти до 70 человек. Для сравнения: странами риска называют страны, где этот показатель равен 15-ти.
Можно считать, что на начавшейся неделе число заразившихся еще вырастет. Обуздание распространения вируса предполагает всеобщие усилия и чувство ответственности. Жаль, что ставший нынешним летом магнитом внутреннего туризма в Эстонии Ида-Вирумаа вынужден будет отменить запланированные на осень мероприятия. Например, в эти выходные отменят как дни оперы, так и фестиваль фольклорного танца. Но ничего не поделаешь - это все же малые потери по сравнению с тем, если нынешняя вспышка коронавируса в уезде наберет еще большие обороты и надолго парализует ежедневную жизнь и экономическую деятельность. В нынешнее время необходимы как разумное поведение, так и понимание происходящего.