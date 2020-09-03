ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы больше не доверяете Максу Кауру как волостному старейшине?

За очередным выражением недоверия властям Йыхвиской волости стоит в том числе депутат Рийгикогу Мартин Репинский, который еще весной поддерживал своего однопартийца Макса Каура на посту волостного старейшины.
Бывший старейшина Йыхвиской волости МАРТИН РЕПИНСКИЙ (Центристская партия):
- Мы с Максом Кауром очень много беседовали на эту тему. Сотрудничаем с ним с тех пор, как я сам стал волостным старейшиной, то есть уже два года. И здесь вопрос не только в том, что Макс чем-то плох. В случае Йыхви нужно смотреть на общую картину и управление в целом. Честно говоря, когда формировалась нынешняя коалиция, я ожидал, что она будет работать лучше. Обещания были одни, а дела оказались совсем другие.