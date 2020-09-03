Чт, 3.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы больше не доверяете Максу Кауру как волостному старейшине?

Мартин Репинский.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

За очередным выражением недоверия властям Йыхвиской волости стоит в том числе депутат Рийгикогу Мартин Репинский, который еще весной поддерживал своего однопартийца Макса Каура на посту волостного старейшины.

Бывший старейшина Йыхвиской волости МАРТИН РЕПИНСКИЙ (Центристская партия):

- Мы с Максом Кауром очень много беседовали на эту тему. Сотрудничаем с ним с тех пор, как я сам стал волостным старейшиной, то есть уже два года. И здесь вопрос не только в том, что Макс чем-то плох. В случае Йыхви нужно смотреть на общую картину и управление в целом. Честно говоря, когда формировалась нынешняя коалиция, я ожидал, что она будет работать лучше. Обещания были одни, а дела оказались совсем другие.

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