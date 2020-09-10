Наезд на нарвского олимпийца со смертельным исходом: слишком ли суров закон к алководителю?

После объявления приговора суда в январе этого года в зале Нарвского дома суда Андрей Курило отказался от комментариев.

Закон может быть непропорционально суровее к алководителю, который непредумышленно лишил человека жизни и скрылся с места происшествия, по сравнению с обычным убийцей, счел Тартуский окружной суд, рассматривая дело о наезде на нарвского параспортсмена со смертельным исходом.