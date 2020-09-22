В Ида-Вирумаа началось масштабное разминирование

В этой связи Спасательный департамент призывает всех людей сообщать о взрывных устройствах и об их местонахождении по номеру 112.

Как вести себя при обнаружении взрывных устройств Обнаружив взрывное устройство, не прикасайтесь к нему, а позвоните по номеру 112

Отойдите от опасного предмета

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В Валасте перекрывается участок дороги

Плановые работы по разминированию под сводным названием "Ida Kõmin" ("Восточный рокот") проводят в Ида-Вирумаа впервые. Саперы будут работать с 21 по 24 сентября в Тойлаской волости, вблизи водопада Валасте, и на территории между Сиргала и Аувере. В связи с плановыми работами будет перекрыт один километр дороги Сака - Онтика - Тойла по направлению к Сака каждый день с 8.30 до 18.00.

По словам Рауно Райдлоо, руководителя Идаской группы саперов, "Ida Kõmin" - работа, запланированная центром разминирования Спасательного департамента. "Запланированной она называется потому, что при ее реализации исходят из последней информации и данных статистики, чтобы достичь максимального результата, максимально используя ресурс", - пояснил Райдлоо.

Согласно имеющейся информации, спасатели работают в тех районах, где можно найти боеприпасы военного времени. "Там были во время войны артиллерийские точки, а значит, поблизости от них и места складирования снарядов, - рассказывает помощник тойлаского волостного старейшины Урмас Аунап о работах, проводимых на участке дороги между Валасте и Сака, отмечая, что наибольшее число подлежащих ликвидации взрывных устройств находится все же в промышленной зоне Аувере. - Там эти работы повлияют главным образом на ягодников-грибников, которым вход в лес запрещен".

Аунап сказал, что, несмотря на работы по разминированию, заинтересованные смогут посетить известную местную достопримечательность - водопад Валасте. "Со стороны Тойла можно попасть как к водопаду, так и на туристическую тропу, по крайней мере нас так заверили на инфодне, предшествовавшем работам", - он добавил при этом, что местные жители, ездя на работу, все же могут по распоряжению спасателей и дорожного департамента передвигаться в этой местности.

Впервые в Ида-Вирумаа

Плановые работы по разминированию в Эстонии проводят с 2015 года. В 2015-2016 годах - в Таллинне (Мяннику), в 2017, 2018 и 2019 годах - на Сааремаа, а нынче в Ида-Вирумаа.

В "Ida Kõmin" участвуют сотрудники центра разминирования Спасательного департамента и центра разминирования пионерского батальона 1-й пехотной бригады Сил обороны.