МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.09-01.10

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 24 сентября по 1 октября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 24 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: концерт "Арво Пярт - 85". Выступают Арво Лейбур (скрипка), Эстонский государственный симфонический оркестр, дирижер Андрес Мустонен. Билеты - 20-25 евро.
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - постановка "Roheline nagu laulaks" / "Зеленый как будто поет". Билеты - 12,90-16,90 евро.
Суббота, 26 сентября
* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - "Narva Jazz 2020": "Sofia Rubina Band". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 27 сентября
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Подарки от березы", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская сказка "Тайна королевского зеркала". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 332 2008, 332 2061.
Среда, 30 сентября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концертный тур баяниста и каннелиста Юхана Уппина, удостоенного звания республиканского музыканта. Билет - 5/8 евро.
Четверг, 1 октября
* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 18.00 - Международный день музыки. Информация: www.muusikapaev.ee.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - праздничный концерт городского оркестра ко Дню пожилого человека. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2171.
СПОРТ
Пятница, 25 сентября
* В Нарвском спортцентре в 14.00 - мемориал Владимира Николаева по волейболу; день 1-й.
Суббота, 26 сентября
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - мемориал Владимира Николаева по волейболу; день 2-й.
* В "Äkkeküla" в Нарве в 11.00 - Кубок Льва Мигдальского по спортивному ориентированию. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.
* На Ийзакуском стадионе в 12.00 (забег малышей - в 11.40) - 8-й Ийзакуский народный бег. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Витсику в 12.00 - многоборье метателей.
* В "Äkkeküla" в Нарве в 12.00 - юношеское соревнование по биатлону.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järva-Jaani".
Воскресенье, 27 сентября
* В Нарвском спортцентре в 9.00 - мемориал Владимира Николаева по волейболу; день 3-й.
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 10.00 в рамках недели спорта - день оздоровительного спорта. В программе оздоровительная ходьба по походным тропам на 12 км, 5 км, 3 км и 1 км, игры на движение и внимательность. Регистрация: 9.30-10.00. Плата за участие: 2 евро, для школьников - 1 евро. Заказной автобус отправляется с остановки в Северном микрорайоне Кохтла-Ярве в 9.00, от водонапорной башни - в 9.05, с остановки у бывшей почтовой конторы по ул. Раквере в Йыхви - в 9.15, из Йыхвиского микрорайона (ул. Кааре) - в 9.20, от магазина "Гросси" в Ийдла - в 9.30. В автобусе желательно надеть маску. Обратно - в 12.30.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - заключительный турнир сезона петанка; соло.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.
* В "Äkkeküla" в Нарве в 12.00 - юношеское соревнование по биатлону.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "FCI Tallinn".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).
Среда, 30 сентября
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - этап серийных соревнований юных метателей.
Четверг, 1 октября
* В Ийзаку в 19.30 - VII Ида-Вирумааское ночное спортивное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 24 сентября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: "Lasteaed Liblikas" - Иа-Мари Кукк.
Суббота, 26 сентября
* В Эстонском музее-шахте и в Кивиылиском приключенческом парке с 10.00 - "SeiklusFest". Информация: seiklusfest.ee.
* На Ийзакуском стадионе и в окрестностях с 10.00 до 15.00 - день здоровья семьи Алутагузеской волости. В программе различные тренировки и деятельность для детей и взрослых. В рамках мероприятия состоится 8-й Ийзакуский народный бег. В музее Ийзакуского кихельконда открыто кафе здоровья и еще много интересного. День завершится в театре магии. Вход свободный. Информация: www.alutagusehuvikeskus.ee.
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - открытие сезона: праздник "Осень наступила". Танцы под музыку Ийво Мийля с Сааремаа. Билеты (5 евро) в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Билеты необходимо купить до 24 сентября. Информация по тел. 5858 7381.
* В Нарва-Йыэсууском порту с 12.00 до 16.30 - фестиваль миноги. Программа: 10.00-17.00 - продуктовая ярмарка, 11.30 - открытие уличной фотовыставки "Рыбацкие будни", 12.00 - щи с миногой, 12.00-13.00 - развлекательная программа, театр "Teine taevas", 12.00-14.00 - мастер-классы от центра творчества и досуга "Gagarin", 13.00-15.00 - мастер-классы по приготовлению блюд из миноги, учебные мастерские, секреты от поваров и музыка от ансамбля "Two tickets to Dublin", 15.00-16.30 - группа "Nedsaja Küla Bänd", 16.00 - щи с миногой.
Воскресенье, 27 сентября
* В Эстонском музее-шахте, Кивиылиском приключенческом центре и на разрезе "Айду" с 10.00 - "SeiklusFest". Информация: seiklusfest.ee.
* В Сакаском парке в 13.00 - день здоровья для всей семьи "Sügisevärk". В гостях - slackliner Яан Роозе.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.