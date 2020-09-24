МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.09-01.10

КУЛЬТУРА

Четверг, 24 сентября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: концерт "Арво Пярт - 85". Выступают Арво Лейбур (скрипка), Эстонский государственный симфонический оркестр, дирижер Андрес Мустонен. Билеты - 20-25 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 19.00 - постановка "Roheline nagu laulaks" / "Зеленый как будто поет". Билеты - 12,90-16,90 евро.

Суббота, 26 сентября

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 18.00 - "Narva Jazz 2020": "Sofia Rubina Band". Билет - 5 евро.

Воскресенье, 27 сентября

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Подарки от березы", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская сказка "Тайна королевского зеркала". Билет - 5 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 332 2008, 332 2061.

Среда, 30 сентября

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концертный тур баяниста и каннелиста Юхана Уппина, удостоенного звания республиканского музыканта. Билет - 5/8 евро.

Четверг, 1 октября

* В театральном центре "Vaba Lava" в Нарве в 18.00 - Международный день музыки. Информация: www.muusikapaev.ee.

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - праздничный концерт городского оркестра ко Дню пожилого человека. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2171.

СПОРТ

Пятница, 25 сентября

* В Нарвском спортцентре в 14.00 - мемориал Владимира Николаева по волейболу; день 1-й.

Суббота, 26 сентября

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - мемориал Владимира Николаева по волейболу; день 2-й.

* В "Äkkeküla" в Нарве в 11.00 - Кубок Льва Мигдальского по спортивному ориентированию. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.

* На Ийзакуском стадионе в 12.00 (забег малышей - в 11.40) - 8-й Ийзакуский народный бег. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Витсику в 12.00 - многоборье метателей.

* В "Äkkeküla" в Нарве в 12.00 - юношеское соревнование по биатлону.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järva-Jaani".

Воскресенье, 27 сентября

* В Нарвском спортцентре в 9.00 - мемориал Владимира Николаева по волейболу; день 3-й.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 10.00 в рамках недели спорта - день оздоровительного спорта. В программе оздоровительная ходьба по походным тропам на 12 км, 5 км, 3 км и 1 км, игры на движение и внимательность. Регистрация: 9.30-10.00. Плата за участие: 2 евро, для школьников - 1 евро. Заказной автобус отправляется с остановки в Северном микрорайоне Кохтла-Ярве в 9.00, от водонапорной башни - в 9.05, с остановки у бывшей почтовой конторы по ул. Раквере в Йыхви - в 9.15, из Йыхвиского микрорайона (ул. Кааре) - в 9.20, от магазина "Гросси" в Ийдла - в 9.30. В автобусе желательно надеть маску. Обратно - в 12.30.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - заключительный турнир сезона петанка; соло.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.

* В "Äkkeküla" в Нарве в 12.00 - юношеское соревнование по биатлону.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Järve U21" (Кохтла-Ярве) - "FCI Tallinn".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).