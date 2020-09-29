Ида-вируские мастера рукоделия представили свои работы в торговом центре "Viru"

В течение двух дней мастера демонстрировали свои изделия клиентам, и многие вещи нашли счастливых покупателей.

- Эту я бы подарил маме, эту - своей девушке, эту - тете, - воодушевленно говорил молодой человек лет двадцати, рассматривая вышитые бисером цветочные картины Тийи Савицкой на выставке-продаже проекта "Aardelaegas".

Автор картин не разочарована, что в этот раз ни одну свою работу ей продать не удалось. "Самое важное, что людям нравится, что я делаю. Мои работы довольно дорогие, они не каждому по карману, особенно сейчас", - прокомментировала Тийа Савицкая.

Мнения и отклики посетителей навели многих мастеров на мысли о дальнейшем развитии своих изделий. "Не всегда важно продать. Важно быть на виду. Я два дня общалась с замечательными людьми и черпала вдохновение в красоте вокруг себя", - сказала Ядвига Харитонова.