Ида-вируские мастера рукоделия представили свои работы в торговом центре "Viru"

В позапрошлые выходные восемь мастеров рукоделия из Ида-Вирумаа показали свои работы в торговом центре "Viru" в Таллинне.
В течение двух дней мастера демонстрировали свои изделия клиентам, и многие вещи нашли счастливых покупателей.
- Эту я бы подарил маме, эту - своей девушке, эту - тете, - воодушевленно говорил молодой человек лет двадцати, рассматривая вышитые бисером цветочные картины Тийи Савицкой на выставке-продаже проекта "Aardelaegas".
Автор картин не разочарована, что в этот раз ни одну свою работу ей продать не удалось. "Самое важное, что людям нравится, что я делаю. Мои работы довольно дорогие, они не каждому по карману, особенно сейчас", - прокомментировала Тийа Савицкая.
Мнения и отклики посетителей навели многих мастеров на мысли о дальнейшем развитии своих изделий. "Не всегда важно продать. Важно быть на виду. Я два дня общалась с замечательными людьми и черпала вдохновение в красоте вокруг себя", - сказала Ядвига Харитонова.
Ирина Гаврилова добавила, что хорошие идеи не приходят, когда сидишь один в мастерской. "Нужно выходить, смотреть на людей, чувствовать, что им нравится. И очень здорово, что мы вместе приехали из Ида-Вирумаа, познакомились друг с другом".