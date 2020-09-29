СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина выпал из окна

27 сентября около трех часов дня в полицию поступил вызов на улицу Пярна в Кохтла-Ярве, где из окна на втором этаже выпал мужчина.

- При выяснении обстоятельств случившегося стражи правопорядка установили, что между двумя мужчинами, которые употребляли алкоголь в квартире, произошел физический конфликт, в ходе которого один мужчина выпал из окна и пострадал, - сказала пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк.

Возбуждено уголовное дело на основании параграфа Уголовного кодекса о нанесении телесных повреждений. В качестве подозреваемого задержан 32-летний мужчина. Выпавшего из окна мужчину доставили в больницу. В случае признания виновным в причинении вреда здоровью, последствия которого сохраняются не менее четырех недель, предусматривается наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения на срок до пяти лет. Подробности произошедшего выясняются, сообщила прокуратура.

В Кохтла-Ярве стреляли из предмета, похожего на оружие

27 сентября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ 40-летний мужчин выстрелил из предмета, похожего на оружие. Полиция задержала подозреваемого.

Подросток избил мужчину

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27 сентября в Нарве у дома на улице Вийнамарья 57-летняя женщина избивала другую женщину. Детальные обстоятельства происшествия выясняются.

Мужчина бил мать

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В Алутагузе угнан квадроцикл

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В салоне красоты похищен аппарат для омоложения