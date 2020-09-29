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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина выпал из окна
25-27 сентября 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Полиция начала расследование для выяснения обстоятельств, при которых в воскресенье днем из окна квартиры в Кохтла-Ярве выпал мужчина, получив при этом телесные повреждения. 

27 сентября около трех часов дня в полицию поступил вызов на улицу Пярна в Кохтла-Ярве, где из окна на втором этаже выпал мужчина.

- При выяснении обстоятельств случившегося стражи правопорядка установили, что между двумя мужчинами, которые употребляли алкоголь в квартире, произошел физический конфликт, в ходе которого один мужчина выпал из окна и пострадал, - сказала пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк. 

Возбуждено уголовное дело на основании параграфа Уголовного кодекса о нанесении телесных повреждений. В качестве подозреваемого задержан 32-летний мужчина. Выпавшего из окна мужчину доставили в больницу. В случае признания виновным в причинении вреда здоровью, последствия которого сохраняются не менее четырех недель, предусматривается наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения на срок до пяти лет. Подробности произошедшего выясняются, сообщила прокуратура. 

В Кохтла-Ярве стреляли из предмета, похожего на оружие 

27 сентября в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ 40-летний мужчин выстрелил из предмета, похожего на оружие. Полиция задержала подозреваемого. 

Подросток избил мужчину 

26 сентября полиция завела уголовное дело по факту избиения, имевшего место в Нарве: у дома на улице Раху 16-летний юноша напал на мужчину 22 лет, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала юношу в качестве подозреваемого. 

Женщин напала на женщину 

27 сентября в Нарве у дома на улице Вийнамарья 57-летняя женщина избивала другую женщину. Детальные обстоятельства происшествия выясняются. 

Мужчина бил мать

27 сентября в полицию сообщили, что в квартире на улице Пярна в Кохтла-Ярве в ходе семейной ссоры 23-летний мужчина избил свою мать, причинив ей физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

В Алутагузе угнан квадроцикл 

25 сентября в полицию поступило сообщение, что в деревне Раусвере Алутагузеской волости украден квадроцикл, чем нанесен ущерб на сумму около 9000 евро. Детальные обстоятельства происшедшего выясняются. 

Кража на железной дороге 

25 сентября в полицию поступило сообщение, что в период с 24 по 25 сентября в городе Пюсси Люганузеской волости были украдены железнодорожные балки и шпалы, ущерб составил около 1932 евро. Детальные обстоятельства происшедшего выясняются. 

В салоне красоты похищен аппарат для омоложения 

25 сентября в полицию сообщили, что в период с 24 по 25 сентября из салона красоты в Кохтла-Ярве украли аппарат мезотерапии, предназначенный для ухода за кожей лица, а также косметику для ухода за лицом и волосами, наличные деньги и прочие предметы, чем был нанесен ущерб на сумму около 700 евро.

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