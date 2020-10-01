ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему разошлись пути Мартина Репинского и Макса Каура?

- Они разошлись не совсем - мы продолжаем общаться. Это был выбор Макса - я предложил ему перейти на другую должность. Иногда в управлении нужно производить некоторые изменения. Политика - это командная работа, и если команда решает, что ты должен перейти на другое место, то, как я понимаю, разумно это предложение принять. И даже если это место не такое хорошее, как прежнее, его можно бы принять. Макс решил, что не хочет быть помощником старейшины, и это его решение. Поэтому получилось так, как получилось.