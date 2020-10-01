ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему разошлись пути Мартина Репинского и Макса Каура?

Журналист газеты "Postimees" Теэт Корстен задал этот вопрос Репинскому, который многое сделал для того, чтобы его однопартийца Макса Каура отстранили от должности старейшины Йыхвиской волости.
МАРТИН РЕПИНСКИЙ, член Рийгикогу, Центристская партия:
- Они разошлись не совсем - мы продолжаем общаться. Это был выбор Макса - я предложил ему перейти на другую должность. Иногда в управлении нужно производить некоторые изменения. Политика - это командная работа, и если команда решает, что ты должен перейти на другое место, то, как я понимаю, разумно это предложение принять. И даже если это место не такое хорошее, как прежнее, его можно бы принять. Макс решил, что не хочет быть помощником старейшины, и это его решение. Поэтому получилось так, как получилось.