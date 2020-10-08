ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Историческая конференция раскрыла новые грани Освободительной войны

По оценке Копытина, подход к рассмотрению Освободительной войны всегда был ориентирован на эстонцев. Новейшая книга об Освободительной войне хоть и дает много новой информации, но концептуально выдержана в том же русле и изображает войну как кульминацию извечной борьбы эстонцев за свободу. "Но как смотрела на эту войну, например, Великобритания, которая была нашим союзником? - спрашивает историк. - И если бы ее флот в свое время не прибыл в Таллинн, то война, по моей оценке, не состоялась бы". Как воспринимали эту войну российские белогвардейцы, для которых Эстония была частью большой Российской империи? Каковы были интересы Российской Советской Республики? Почему островитяне не вступили в Освободительную войну и как на это смотрели сету?

- Освободительная война вовсе не была войной, в которой все эстонцы были едины и сплочены, - констатировал Копытин. Он считает, что эстонское государство достигло того возраста, когда нужно отказаться от сказочного нарратива, который был на своем месте в период между двумя мировыми войнами, когда создание государственности и национальной идентичности было уместным и важным, и перейти к критическому нарративу, который позволит нам извлечь уроки из истории и благодаря которому происходит развитие общества. Если мы не сумеем признать, что были допущены ошибки, то мы не сможем извлечь из них урок.

Еще много интересных граней

Если в этом году рассматривали влияние Освободительной войны на Нарву, анализировали его в контексте церквей, школ, благотворительности, прессы и медицины, много говорили о Северо-Западной армии, где началась масштабная эпидемия тифа, то в следующем году сфокусируются на тех военнослужащих Северо-Западной армии, которые после войны решили остаться в Эстонии. Изучат, что с ними стало и каковы были их убеждения. Также рассмотрят миграцию - Нарва была местом, через которое шло движение из России в Европу. Через город переправляли золото Российской Советской Республики, которое обменивалось на деньги в Европе, а также, к примеру, австро-венгерских пленных, оставшихся в ловушке в России после Первой мировой войны.

- Это отдельная и крайне увлекательная история. Например, через Нарву и Таллинн следовал домой Ярослав Гашек, будущий коммунист, который написал об Эстонии фельетон. Он, воевавший в российской гражданской войне на стороне красных, был противником эстонского государства и писал, что в то время, как в Советской России царила свобода, в Эстонии за каждым углом были агенты тайной полиции, - раскрыл Копытин подоплеку тем следующего года.

В ходе эпидемии тифа скончалось приблизительно 12000 человек. Умерших было так много, что их не успевали хоронить сразу, и тела лежали кучами на улицах и в канавах. ФОТО: Эстонский киноархив

В конце Освободительной войны Эстонию настигла крупнейшая в ее истории эпидемия

Самая смертоносная эпидемия последних ста лет вспыхнула в конце Освободительной войны именно в Нарве. Для ограничения ее распространения Ида-Вирумаа был отрезан от остальной Эстонии, и за нарушение карантинных правил можно было получить пулю.

На исторической конференции в Нарве рассказали о настигшей Эстонию в конце Освободительной войны эпидемии тифа, которая началась с Северо-Западной армии, где была плохо организована санитарная служба. Инфекция быстро распространялась среди солдат Северо-Западной армии, страдавших от грязи, вшей и голода, и поскольку опасались, что болезнь перекинется на эстонских солдат и гражданских лиц, Эстонская санитарная служба взяла руководство на себя, изолировала Белую армию и ввела жесткий карантин. Для ограничения распространения инфекции Нарву и Ида-Вирумаа во многом отрезали от остальной Эстонии. Копли, где находились казармы Северо-Западной армии, огородили от остального Таллинна колючей проволокой.

- Если в Ида-Вирумаа режим был несколько мягче, то Копли был полностью изолирован, в воротах стояли часовые, и передвигаться по району разрешалось только по спецпропускам, - рассказал историк Игорь Копытин.

В Копли можно было передвигаться только по одной улице, и за движение не по той улице часовой мог открыть по тебе огонь. "Режим и карантинные ограничения тогда были во много раз строже, чем во время нынешней пандемии", - отметил Копытин.

Хотя Копли был отделен от остального Таллинна, вокруг больниц были отдельные ограды и часовые. "Дезертировали не только белогвардейцы, но и работники, потому что проще было не явиться на работу или бежать в Россию - настолько велик был страх заразиться", - рассказал историк.

О том, что условия карантина в Нарве были мягче, свидетельствует большое число заболевших. Умерших от тифа было так много, что трупы людей не успевали убирать, и они лежали кучами на улицах или в канавах.

Латвия, опасаясь тифа, который убил в Эстонии тысячи российских белогвардейцев, закрыла границу, и в районе Валмиера находились карантинные лагеря, где люди жили некоторое время после въезда в страну. В Ида-Вирумаа тоже были похожие карантинные лагеря для прибывших из России. Оптантам, которые имели право въезжать в Эстонию, приходилось находиться в лагерях не только по эпидемиологическим причинам - там оценивали их умонастроения. За время карантина выяснялось, имеют ли дело с коммунистом и будет ли он подрывать устои эстонского государства.

Эпидемия тифа в Эстонии начала отступать в апреле 1920 года. К лету она была окончательно побеждена.