Мощное исполнение Эстонским национальным мужским хором произведения Тормиса

Сердцевиной осенних концертов национального хора являются редко исполняемый хоровой опус Вельо Тормиса "Семнадцатая руна "Калевала" и премьера одного из самых исполняемых композиторов Эстонии Тыну Кырвистса - "Триптих луны".

В первой части концерта прозвучат произведения Тыну Кырвитса, созданные для национального мужского хора. Одно из них - "Триптих луны" - является общим подарком композитора и "Eesti Kontsert" по случаю 75-летия Эстонского национального мужского хора. Текст написала Дорис Карева.

Во второй половине концерта прозвучит "Семнадцатая руна "Калевалы" Вельо Тормиса, которая в творчестве композитора занимает совершенно особое место. Оно состоит из одной части, но длится почти три четверти часа. "Второго такого мощного, специфического, масштабного, сложного и состоящего из одной части произведения в хоровом творчестве Тормиса не найдешь", - говорит дирижер национального мужского хора Микк Юлеоя.

Тормис создал его для национального хора в 1985 году, и хотя продолжительность звучания и сложность на первых порах стали шоком для хора, произведение тогда удачно представили как в Эстонии, так и в Финляндии. Последний раз оно прозвучало в 2007 году на концерте-презентации цикла Тормиса "Visions". Юлеоя, обращаясь к публике в Йыхви, Таллинне, Тарту и Пярну, говорит: "Воспользуйтесь возможностью и станьте участниками этого действа".