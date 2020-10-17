ОПРОС ⟩ Имеется ли у вас дома запас продуктов?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Владимир КОЗЛОВ: - Да, как правило, делаю запасы. Сегодня, например, у нас есть 20 банок консервов со сроком хранения до 2022 года, крупы, макароны и прочее. До 10 литров воды тоже обычно стоит. И фонарик есть. Хоть и не думаю, что что-то может случиться, но, если что, к чрезвычайному положению готовы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Нина ЗАНИНА: - Небольшой запас всегда есть, например, два-три килограмма гречи, макаронные изделия, масло и домашние заготовки. Воды не храню, водоканал в Силламяэ хорошо работает, не страдаем от ее недостатка, качество, может быть, желает лучшего, но это не по теме. Запасы делаю, скорее, не потому, что чего-то боюсь, а чтобы лишний раз в магазин не ходить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Кристина КОЙТСАЛУ: - Нет запасов и не считаю нужным их делать. Мыслю позитивно - не боюсь никаких кризисов, жизнь у нас в принципе спокойная. Опыт первой волны ковида тоже показал, что делать запасы необязательно - магазины открыты и все можно купить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Цийта ПАЮЛА: - Живу на селе, магазины далеко, поэтому, как и у всех хуторян, всегда есть запас продуктов. Многое свое. Так что можно утверждать, что мы всегда к любой ситуации готовы.