ПЕРЕХОДИМ ⟩ В ночь на воскресенье Эстония перейдет на зимнее время

Пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер сказала ERR, что никаких четких и фиксирующих решений пока не было принято.

"План отказаться от перевода стрелок так больше и не обсуждался. Сейчас есть более важные темы, например, коронакризис", - пояснила Лаастер.

Эстония свою позицию уже высказала в 2018 году, когда председательствовала в ЕС. Она посчитала целесообразным отменить сезонный перевод часов в Евросоюзе. Соседние страны также высказались за отмену перевода стрелок.

"Вопрос в том, какое время мы выберем. Финны хотят зимнее время, эстонцы и латвийцы - летнее. Здесь есть что обсудить", - сказала Лаастер.

По первоначальному плану, переводить стрелки должны были перестать в 2021 году, но в марте точно еще придется перейти на летнее время.

"Последние четыре страны, которые председательствовали в ЕС, этой темы не касались. Возможно, следующие председатели поднимут эту тему", - отметила Лаастер.