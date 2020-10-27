ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие непредвиденные расходы принес школе коронавирус?

- Дополнительные расходы связаны прежде всего с приобретением дезинфицирующих средств. В этом году мы, конечно же, закупили больше жидкого мыла, чтобы оно было в каждом классном помещении. Кроме того, мы купили для всех учителей и работников визиры, ведь в масках дышать тяжело. Это особенно спасает тех учителей, которые по возрасту относятся к группе риска. Если работник боится заразиться, то имеет возможность носить визир.