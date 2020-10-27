ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие непредвиденные расходы принес школе коронавирус?

Йыхвиская русская основная школа обратилась к волостному управлению с просьбой компенсировать ей непредвиденные расходы на сумму около 8500 евро.
Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина:
- Дополнительные расходы связаны прежде всего с приобретением дезинфицирующих средств. В этом году мы, конечно же, закупили больше жидкого мыла, чтобы оно было в каждом классном помещении. Кроме того, мы купили для всех учителей и работников визиры, ведь в масках дышать тяжело. Это особенно спасает тех учителей, которые по возрасту относятся к группе риска. Если работник боится заразиться, то имеет возможность носить визир.
В волости существует такой порядок, что детсады, общеобразовательные школы и школы по интересам записывают перерасходы, которые мы представляем финотделу. Их компенсируют из финансовой помощи, поступившей в волость в связи с коронавирусом. Я попросила также разрешения купить еще по крайней мере пять ноутбуков, ведь во время весеннего дистанционного бучения у нас не хватало компьютеров, чтобы на время выдавать их многодетным семьям.