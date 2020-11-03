ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько сложно было протащить "поправку к закону о названиях нарвских улиц"?

- Приятно констатировать, что по крайней мере в вопросе принципа ценностей все партии пришли к единому мнению и в закон был внесен очень важный принцип, что в Эстонии не может существовать названий-посвящений, данных в честь лиц, которые действовали против создания, сохранения конституционного порядка и восстановления независимости Эстонской Республики. Это можно только приветствовать, и я очень рад, что представившие это предложение одержали такую трудовую победу. Спор шел у нас вокруг того, как применять данный принцип.