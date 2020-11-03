Вт, 3.11.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько сложно было протащить "поправку к закону о названиях нарвских улиц"?

Ээрик-Нийлес Кросс.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На прошлой неделе Рийгикогу одобрил изменение Закона о географических названиях, поводом для которого стало нежелание нарвской городской власти изменить названия улиц, данные в советское время в честь красных деятелей Даумана и Тиймана.

Избранный от Ида-Вирумаа депутат Рийгикогу, реформист ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС: 

- Приятно констатировать, что по крайней мере в вопросе принципа ценностей все партии пришли к единому мнению и в закон был внесен очень важный принцип, что в Эстонии не может существовать названий-посвящений, данных в честь лиц, которые действовали против создания, сохранения конституционного порядка и восстановления независимости Эстонской Республики. Это можно только приветствовать, и я очень рад, что представившие это предложение одержали такую трудовую победу. Спор шел у нас вокруг того, как применять данный принцип.

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