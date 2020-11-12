МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.11-19.11

КУЛЬТУРА

Пятница, 13 ноября

* В Таммикуском народном доме в 19.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Билет - 4 евро, для детей и пенсионеров - 2 евро.

* В театральном кафе "No2" нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 - открытие дней поэзии: Chalice (Эстония), Catapulta (Эстония, Россия). Вход свободный. Бронирование столиков: kohvik@kohviknr2.ee или по тел. 5664 0107.

Суббота, 14 ноября

* В театральном кафе "No2" нарвского театрального центра "Vaba Lava" - дни поэзии: в 11.00 - обмен книг; в 15.00 - поэты из Эстонии, Латвии и Литвы, после выступления поэтов свободный микрофон для всех всех любителей поэзии. Стихи читает и ведёт мероприятие Эдуард Тээ. Sissepääs tasuta. Вход свободный. Бронирование столиков: kohvik@kohviknr2.ee или по тел. 5664 0107.

* В Нарвской крепости в 15.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - исторический фестиваль "Зимняя баталия".

* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Билет - 4 евро, для детей и пенсионеров - 2 евро.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 17.00 - торжественный концерт, посвященный годовщине Тойлаской волости. Выступают кохтла-ныммеские школьники и Стефан. Вход свободный.

* В нарвском концертном зале "Женева" в 18.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - фестиваль "Narva Jazz".

Воскресенье, 15 ноября

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения петуха", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - детско-юношеский вокальный конкурс "Jõhvi laulukevad 2020". Участвуют певцы в возрасте 3-19 лет. Вход свободный.

* В Вокаском народном доме в 12.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Вход по свободным пожертвованиям.

* В Люганузеском народном доме в 13.00 - концерт дуэта "Ruut". Вход свободный.

Понедельник, 16 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Lihtsalt, rõõmuks", концерт-спектакль Раквереского театра. Билет - 14-17 евро.

Четверг, 19 ноября

* В Пюссиском Доме культуры в 18.00 - осенний ностальгический концерт: Каарин Хаамер с арфой и каннелем.

СПОРТ

Четверг, 12 ноября

* В Вокаском народном доме в 18.00 - сеанс одновременной игры в шашки: президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги versus интересующиеся шашками.

Пятница, 13 ноября

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: БК "HITO"/"Elvarem" - "Jõhvi kossutiim".

Суббота, 14 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Ахтмеском спортхолле в 10.45 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "Sillamäe gümnaasium".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 17.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Energia" (Нарва).