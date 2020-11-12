МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.11-19.11

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 ноября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 13 ноября
* В Таммикуском народном доме в 19.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Билет - 4 евро, для детей и пенсионеров - 2 евро.
* В театральном кафе "No2" нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 - открытие дней поэзии: Chalice (Эстония), Catapulta (Эстония, Россия). Вход свободный. Бронирование столиков: kohvik@kohviknr2.ee или по тел. 5664 0107.
Суббота, 14 ноября
* В театральном кафе "No2" нарвского театрального центра "Vaba Lava" - дни поэзии: в 11.00 - обмен книг; в 15.00 - поэты из Эстонии, Латвии и Литвы, после выступления поэтов свободный микрофон для всех всех любителей поэзии. Стихи читает и ведёт мероприятие Эдуард Тээ. Sissepääs tasuta. Вход свободный. Бронирование столиков: kohvik@kohviknr2.ee или по тел. 5664 0107.
* В Нарвской крепости в 15.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - исторический фестиваль "Зимняя баталия".
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Билет - 4 евро, для детей и пенсионеров - 2 евро.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 17.00 - торжественный концерт, посвященный годовщине Тойлаской волости. Выступают кохтла-ныммеские школьники и Стефан. Вход свободный.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 18.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - фестиваль "Narva Jazz".
Воскресенье, 15 ноября
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения петуха", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - детско-юношеский вокальный конкурс "Jõhvi laulukevad 2020". Участвуют певцы в возрасте 3-19 лет. Вход свободный.
* В Вокаском народном доме в 12.00 - "Muusikal kutsub teid veel..." в исполнении музыкальной труппы Тойлаской волости. Вход по свободным пожертвованиям.
* В Люганузеском народном доме в 13.00 - концерт дуэта "Ruut". Вход свободный.
Понедельник, 16 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Lihtsalt, rõõmuks", концерт-спектакль Раквереского театра. Билет - 14-17 евро.
Четверг, 19 ноября
* В Пюссиском Доме культуры в 18.00 - осенний ностальгический концерт: Каарин Хаамер с арфой и каннелем.
СПОРТ
Четверг, 12 ноября
* В Вокаском народном доме в 18.00 - сеанс одновременной игры в шашки: президент Всемирной федерации шашек Янек Мягги versus интересующиеся шашками.
Пятница, 13 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: БК "HITO"/"Elvarem" - "Jõhvi kossutiim".
Суббота, 14 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Ахтмеском спортхолле в 10.45 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - ФК "Järve" (Кохтла-Ярве).
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "Sillamäe gümnaasium".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 17.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Energia" (Нарва).
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 17.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NMP Silmet"/ФК "Sillamäe" - "Dünamo" (Румму).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - ФК "Smsraha" (Виймси).
Воскресенье, 15 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви и чемпионат Ида-Вирумаа среди мужчин по волейболу.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - СК "Noorus-96" (Йыгева).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина).
Четверг, 19 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - этап 18-го сезона Мяэтагузеской викторины. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться не позднее 18 ноября по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 13 ноября
* В Сакаском народном доме в 18.00 в рамках годовщины Тойлаской волости - "Тойлаская игра". Играют Майт Рооден, Этти Кагаров, Тийт Салван. Руководит игрой Тоомас Ныммисте.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "13-е и пятница": мастерская по изготовлению подсвечников в технике макраме. Учит Кюлли Райдма.
Суббота, 14 ноября
* На мызе Мяэтагузе в 15.00 - музыкально-праздничный вечер "Что-то для души! "Kimp" - 10 и Атсаламаский смешанный хор - 25". В гостях Кульно Мальва; вечер ведет Прийт Пикхофф.
Воскресенье, 15 ноября
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - игровая программа "Ералаш" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 332 2061, 5858 6426.
Среда, 18 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по пошиву сумочек для книг в лоскутной технике. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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