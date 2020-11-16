ОДИН ВОПРОС ⟩ Будет ли полиция следить за выполнением рекомендаций правительства?

- Нет, правительство республики не давало нам прямых распоряжений на этот счет, и непосредственного права применять санкции у нас нет. Надеемся, что они и не понадобятся и что люди понимают рекомендации. Однако мы ведем мониторинг того, как люди выполняют рекомендации правительства. И если, например, в каком-нибудь торговом центре большинство людей находятся слишком близко друг к другу и не пользуются масками, то в этом конкретном центре вместе с его владельцем нужно что-то предпринять.