Вт, 17.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС ⟩ Будет ли полиция следить за выполнением рекомендаций правительства?

Тарво Крууп.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Во время весеннего чрезвычайного положения полиция на улицах следила за соблюдением введенных правительством мер по сдерживанию распространения коронавируса. С этой недели снова рекомендуется соблюдать правило 2+2 и носить маску в закрытых общественных помещениях.

Идаский префект ТАРВО КРУУП:

- Нет, правительство республики не давало нам прямых распоряжений на этот счет, и непосредственного права применять санкции у нас нет. Надеемся, что они и не понадобятся и что люди понимают рекомендации. Однако мы ведем мониторинг того, как люди выполняют рекомендации правительства. И если, например, в каком-нибудь торговом центре большинство людей находятся слишком близко друг к другу и не пользуются масками, то в этом конкретном центре вместе с его владельцем нужно что-то предпринять.

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