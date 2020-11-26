МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.11-03.12

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 ноября по 3 декабря.
КУЛЬТУРА
Суббота, 28 ноября
* От Йыхвиской центральной библиотеки в 11.00 стартует автобус - в преддверии первого дня адвента проводится поэтический поход на Селисоо с поэтом Владиславом Сумароком и молодым скрипачом Даном Дехтеруком. На обратном пути остановка на хуторе Тагавялья, чтобы поесть горячего супа. Мероприятие бесплатное, его поддерживает Эстонский центр народной культуры. Участие по предварительной регистрации: linnardtiia@gmail.com, тел. 558 4247.
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Большая ошибка маленького ежика", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В нарвском Доме культуры "Ругодив" в 12.00 - "Новогоднее чудо", спектакль для детей. Билет - 7 евро.
* В Сакаском народном доме в 14.00 - предрождественский концерт: Дагмар Оя и Якко Мальтис. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" - открытие рождественской выставки "Личное пространство" объединения художников "Вестервалли". Бесплатно.
* В Кивиылиском народном доме в 16.00 - концерт Вирумааского музыкального фестиваля, выступает дуэт кларнетистов - Мартен Альтров и Мартин Кууск. В программе: Бах, Мендельсон, Крузелль и др. Бесплатно.
* В нарвском Доме культуры "Ругодив" в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица Эстонии" в 17.00 - концерт "Любимые мелодии. От классики до романса". Билет - 10 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Георг Отс - 100": "Я люблю тебя, жизнь!", концерт, посвященный памяти Георга Отса. Солисты Мария Листра и Райко Раалик, за роялем Пийа Паэмурру. Билет - 7 евро.
Воскресенье, 29 ноября
* В Вокаском народном доме в 11.00 - музыкальный урок для семей с Лотте и Клаусом.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт Вирумааского музыкального фестиваля: Эстонский национальный мужской хор, дирижер Микк Юлеоя. Количество зрителей ограничено. Бесплатные входные билеты можно получить в кассе Кохтла-Ярвеского центра культуры.
Понедельник, 30 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Полет над гнездом кукушки", спектакль Раквереского театра. Билет - 14-18 евро.
Вторник, 1 декабря
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - рассказы выпускников. В гостях выпускники и классный руководитель 6-го выпуска Ийзакуской средней школы.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт Вирумааского музыкального фестиваля: Елена Бражник (сопрано; Украина), Кристина Крийт (скрипка) и Ральф Тааль (рояль). В программе: Бетховен, Дебюсси, Римский-Корсаков, Рахманинов и др. Бесплатно.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 11.00 и 18.00 - "Сказочный переполох", спектакль для детей (на эстонском языке). После спектакля мастер-класс для детей на рождественскую тематику. Билет - 7,90-12,90 евро.
Среда, 2 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт из серии "I nagu interpreet": "Tallinn Accordion Trio". Билет - 10-12 евро.
Четверг, 3 декабря
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 11.00 - "Сказочный переполох", спектакль для детей (на эстонском языке). После спектакля мастер-класс для детей на рождественскую тематику. Билет - 7,90-12,90 евро.
* В Тудулиннаском общественном доме в 17.00 - концерт времени адвента: Ингрид Синилахт и Мари-Лийс Алликиви.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - заключительный концерт конкурса "Молодой музыкант Вирумаа - 2020". Выступают победители конкурса и Таллиннский ансамбль трубачей. Бесплатно.
СПОРТ
Суббота, 28 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по короне.
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 12.30 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - БК "Narva".
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 14.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, женская лига: "Narva PSK" - "Keila korvpallikool".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Legion" (Таллинн).
Воскресенье, 29 ноября
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Energia" (Нарва).
Вторник, 1 декабря
* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: в 17.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина), в 20.00 - "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва). NB! О проведении игр будет объявлено в понедельник.
Среда, 2 декабря
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "SMS Raha" (Вийси). NB! О проведении игр будет объявлено в понедельник.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АДВЕНТА
Воскресенье, 29 ноября
* В клубе "Сомпа" в 11.30 - мастерская гномика. Мастер-класс по изготовлению рождественских венков проведет Светлана Ветрова. Количество участников ограничено. Регистрация по тел. 332 7730. В 13.00 - концерт, выступает трио "Senjo". Бесплатные билеты можно получить на вахте клуба "Сомпа".
* На площади у торгового центра "Гросси" в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в 12.15 - рождественская музыка; в 12.35 выступают творческие коллективы клуба "Ахтме"; в 13.00 - провозглашение рождественского мира.
* На центральной площади в Йыхви в 12.00 - зажжение первой свечи адвента. Выступают юные певцы центра культуры и занятий по интересам, танцевальные коллективы "Геви", "Таммику" и "Вяртен". Произнесут речи и раздадут рождественский огонь волостной старейшина Юри Конрад и учитель Михайловского прихода Пеэтер Калдур.
* На площади у торгового центра "Вирула" в Ярвеской части города Кохтла-Ярве в 14.00 - провозглашение рождественского мира; выступают творческие коллективы города Кохтла-Ярве.
* Во дворе Кохтла-Ныммеского народного дома в 15.30 - зажжение первой свечи адвента. Выступают кохтла-ныммеские школьники, проповедует пастор Пеэтер Калдур. Встреча с рождественским папой Вальдемаром.
* Перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - начало рождественского месяца, первый день адвента. Выступают большие и маленькие гномики. В 16.30 в охотничьем музее открывается почтовая контора гномов.
РАЗНОЕ
Четверг, 26 ноября
* В парке Эстонского шахтного музея в 18.00 - "Костер, блинчик и поход при свете лампы": приготовление блинчиков на костре и поход в шахту только при свете лампы. Цена - 6 евро на человека. Предварительная регистрация до 14 часов 26 ноября. Дополнительная информация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.
Понедельник, 30 ноября
* В Тудулиннаском общественном доме в 18.00 - предрождественская мастерская: делаем подсвечники. Руководит Ли Валдре.
Среда, 2 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская: изготовление отражателей из текстиля. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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