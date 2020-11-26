МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.11-03.12

СПОРТ

Суббота, 28 ноября

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по короне.

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 12.30 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - БК "Narva".

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 14.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, женская лига: "Narva PSK" - "Keila korvpallikool".

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Legion" (Таллинн).

Воскресенье, 29 ноября

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Energia" (Нарва).

Вторник, 1 декабря

* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: в 17.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина), в 20.00 - "Narva United FC II" - СК "Ganza" (Нарва). NB! О проведении игр будет объявлено в понедельник.

Среда, 2 декабря

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "SMS Raha" (Вийси). NB! О проведении игр будет объявлено в понедельник.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АДВЕНТА

Воскресенье, 29 ноября

* В клубе "Сомпа" в 11.30 - мастерская гномика. Мастер-класс по изготовлению рождественских венков проведет Светлана Ветрова. Количество участников ограничено. Регистрация по тел. 332 7730. В 13.00 - концерт, выступает трио "Senjo". Бесплатные билеты можно получить на вахте клуба "Сомпа".

* На площади у торгового центра "Гросси" в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в 12.15 - рождественская музыка; в 12.35 выступают творческие коллективы клуба "Ахтме"; в 13.00 - провозглашение рождественского мира.

* На центральной площади в Йыхви в 12.00 - зажжение первой свечи адвента. Выступают юные певцы центра культуры и занятий по интересам, танцевальные коллективы "Геви", "Таммику" и "Вяртен". Произнесут речи и раздадут рождественский огонь волостной старейшина Юри Конрад и учитель Михайловского прихода Пеэтер Калдур.

* На площади у торгового центра "Вирула" в Ярвеской части города Кохтла-Ярве в 14.00 - провозглашение рождественского мира; выступают творческие коллективы города Кохтла-Ярве.

* Во дворе Кохтла-Ныммеского народного дома в 15.30 - зажжение первой свечи адвента. Выступают кохтла-ныммеские школьники, проповедует пастор Пеэтер Калдур. Встреча с рождественским папой Вальдемаром.

* Перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - начало рождественского месяца, первый день адвента. Выступают большие и маленькие гномики. В 16.30 в охотничьем музее открывается почтовая контора гномов.

РАЗНОЕ

Четверг, 26 ноября

* В парке Эстонского шахтного музея в 18.00 - "Костер, блинчик и поход при свете лампы": приготовление блинчиков на костре и поход в шахту только при свете лампы. Цена - 6 евро на человека. Предварительная регистрация до 14 часов 26 ноября. Дополнительная информация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.

Понедельник, 30 ноября

* В Тудулиннаском общественном доме в 18.00 - предрождественская мастерская: делаем подсвечники. Руководит Ли Валдре.

Среда, 2 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская: изготовление отражателей из текстиля. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.