Анвар Самост: У Рийгикогу еще есть надежда

Хотя роль Рийгикогу в последние годы не дает народным избранникам повода испытывать гордость, соблюдение сложившихся со временем добрых традиций парламентаризма при рассмотрении решения о проведении референдума о браке может указывать на то, что еще не все потеряно.
В Рийгикогу без больших споров идет обсуждение проекта государственного бюджета, часто называемого самым важным законом года. На прошлой неделе в ночь на четверг он прошел второе чтение. В прениях выступили 25 депутатов, после чего оппозиция - фракция Партии реформ и фракция Социал-демократической партии - внесла предложение прервать второе чтение. За проголосовал 41 законодатель, против - 54, то есть, по крайней мере, большинство депутатов Рийгикогу присутствовало в большом зале в этот поздний час.
На таком фоне и появляются такие шутки, как та, что специалист по связям с общественностью Андреас Каю распространил днем ранее в "Twitter": "Небольшой анекдот о значимости парламента в Эстонии. В парламенте представили 43 предложения о поправках к государственному бюджету 2021 года, ни одно не было учтено. Решение не учитывать, конечно, принял сам Рийгикогу".
Действительно, из 44 предложений о поправках, представленных во втором чтении, поддержку получило только одно: сводное предложение финансовой комиссии, то есть коалиции. Конечно, так бывало и много раз прежде, но не всегда это происходило с такой лаконичной ясностью.
Однако многие уже знают: между вторым и третьим чтением момент принятия решения наступает в прямом смысле слова для каждого народного избранника. Дело в том, что в это время фракции распределяют суммы на региональные инвестиции, известные под названием "крышевых денег". Каждый депутат Рийгикогу - по исторической традиции даже те, кто не входит ни в одну фракцию, - может предложить применение деньгам налогоплательщиков на сумму в среднем 60000 евро.
Если обычно правительство выделяет в качестве "крышевых денег" в общем четыре миллиона евро, то в этот раз в год местных выборов члены Рийгикогу смогут продемонстрировать свои предпочтения на сумму аж шесть миллионов евро. Да, это ирония, но в то же время горькая правда о роли, которую играет парламент в Эстонии по сравнению с исполнительной властью.
Если обычно правительство выделяет в качестве "крышевых денег" в общем четыре миллиона евро, то в этот раз в год местных выборов члены Рийгикогу смогут продемонстрировать свои предпочтения на сумму аж шесть миллионов евро. Да, это ирония, но в то же время горькая правда о роли, которую играет парламент в Эстонии по сравнению с исполнительной властью.
До тех пор пока Рийгикогу из-за страха народного недовольства не осмеливается сам создать условия, позволяющие ему выполнять более содержательную работу, нет смысла ждать, что при рассмотрении многих сложных и объемных законопроектов что-либо изменится. Не имеющие персонала и прочей поддержки члены Рийгикогу, в особенности на стороне оппозиции, не в состоянии соперничать с министерствами.
Однако луч надежды, что чувство собственного достоинства у парламента сохранилось, проблеснул довольно неожиданно.
По крайней мере, на данный момент кажется, что большинство партий, в том числе большинство партий правительства, не готовы ломать складывавшиеся десятилетиями традиции эстонского парламентаризма для того, чтобы продавить референдум о браке. И даже спикер Рийгикогу, член EKRE Хенн Пыллуаас вроде бы занимает скромно ту же самую позицию.
Как отметил коллега Мадис Хиндре в своем детальном обзоре на портале ERR, чтобы избежать обструкции при рассмотрении проекта о референдуме, у правительственной коалиции есть одно юридически надежное и одно менее надежное решение. Ни то, ни другое не устраивает коалицию - по крайней мере Центристскую партию и "Isamaa" - настолько, чтобы они захотели твердой рукой поставить на кон репутацию и голоса.
Это был бы не первый раз, когда в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу вносятся поправки, но еще ни разу закон не изменяли только для того, чтобы разрешить противостояние между партиями. В прошлые несколько раз с соответствующей инициативой выступали все фракции вместе.
Включение решения о референдуме в другой проект для того, чтобы позволить связать его с голосованием о доверии правительству, стало бы явным нарушением хорошей законодательной практики. Это признает и Хенн Пыллуаас, очевидно, предполагая, что и EKRE в правительстве не навсегда, и им тоже не хочется попасть в будущем под дорожный каток новой коалиции.
Своеобразная ирония судьбы выражается в том, что единственные инициированные не правительством проекты решений в Рийгикогу, которые сейчас рассматриваются и в которые можно было бы включить пункты о референдуме, внесены фракцией Партии реформ.
С точки зрения избирателя было бы хорошей новостью, если бы наконец выяснилось, что члены нынешнего созыва Рийгикогу не утратили надежды, что некий будущий созыв сможет быть более равным оппонентом исполнительной власти, и во имя этого стоит оставить себе пару "ядерных кнопок".