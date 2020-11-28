Анвар Самост: У Рийгикогу еще есть надежда

В Рийгикогу без больших споров идет обсуждение проекта государственного бюджета, часто называемого самым важным законом года. На прошлой неделе в ночь на четверг он прошел второе чтение. В прениях выступили 25 депутатов, после чего оппозиция - фракция Партии реформ и фракция Социал-демократической партии - внесла предложение прервать второе чтение. За проголосовал 41 законодатель, против - 54, то есть, по крайней мере, большинство депутатов Рийгикогу присутствовало в большом зале в этот поздний час.

На таком фоне и появляются такие шутки, как та, что специалист по связям с общественностью Андреас Каю распространил днем ранее в "Twitter": "Небольшой анекдот о значимости парламента в Эстонии. В парламенте представили 43 предложения о поправках к государственному бюджету 2021 года, ни одно не было учтено. Решение не учитывать, конечно, принял сам Рийгикогу".

Действительно, из 44 предложений о поправках, представленных во втором чтении, поддержку получило только одно: сводное предложение финансовой комиссии, то есть коалиции. Конечно, так бывало и много раз прежде, но не всегда это происходило с такой лаконичной ясностью.

Однако многие уже знают: между вторым и третьим чтением момент принятия решения наступает в прямом смысле слова для каждого народного избранника. Дело в том, что в это время фракции распределяют суммы на региональные инвестиции, известные под названием "крышевых денег". Каждый депутат Рийгикогу - по исторической традиции даже те, кто не входит ни в одну фракцию, - может предложить применение деньгам налогоплательщиков на сумму в среднем 60000 евро.

Если обычно правительство выделяет в качестве "крышевых денег" в общем четыре миллиона евро, то в этот раз в год местных выборов члены Рийгикогу смогут продемонстрировать свои предпочтения на сумму аж шесть миллионов евро. Да, это ирония, но в то же время горькая правда о роли, которую играет парламент в Эстонии по сравнению с исполнительной властью.

Если обычно правительство выделяет в качестве "крышевых денег" в общем четыре миллиона евро, то в этот раз в год местных выборов члены Рийгикогу смогут продемонстрировать свои предпочтения на сумму аж шесть миллионов евро. Да, это ирония, но в то же время горькая правда о роли, которую играет парламент в Эстонии по сравнению с исполнительной властью.

До тех пор пока Рийгикогу из-за страха народного недовольства не осмеливается сам создать условия, позволяющие ему выполнять более содержательную работу, нет смысла ждать, что при рассмотрении многих сложных и объемных законопроектов что-либо изменится. Не имеющие персонала и прочей поддержки члены Рийгикогу, в особенности на стороне оппозиции, не в состоянии соперничать с министерствами.

Однако луч надежды, что чувство собственного достоинства у парламента сохранилось, проблеснул довольно неожиданно.