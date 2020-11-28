ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для публичного сектора кризиса будто не существует

Это подтверждается среди прочего ростом безработицы. Если в Ида-Вирумаа она немного уменьшилась летом, то на сегодня вновь достигла уровня весеннего пика и составляет почти 13 процентов. Официально зарегистрированных безработных в уезде около 8000. Это на пару тысяч больше, чем всего год назад.

Если учесть, что в ближайшие месяцы парализующих повседневную жизнь ограничений, скорее, добавится, а не станет меньше, то более чем вероятно, что рост безработицы продолжится. К тому же, если весной государство помогало сохранить рабочие места, выплачивая большие поддержки по зарплатам, то в ближайшем будущем ничего такого не светит.

По правде сказать, вообще не слышно о том, каковы планы правительства по поддержке экономики на фоне углубляющегося кризиса. Это должно стать вторым по важности вопросом после борьбы с распространением коронавируса. Вместо этого партии скрестили пики вокруг куда менее важной темы референдума.

Непонятно ведут себя также некоторые самоуправления. Если приносящие доход государству и самоуправлениям предприятия постоянно ищут пути, как бы урезать расходы, чтобы выжить, то часть публичного сектора будто никак не ощущает наличия кризиса. Ведь деньги приходят из бюджета, они там не заканчиваются и их нужно тратить.