ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Все для блага жителей

История найма новых работников в Йыхвиском волостном управлении довольно странная. Напомним, что вскоре после властного переворота в штат приняли трех человек, в той или иной мере связанных с нынешней властью. И только после этого стали готовить структурную реформу волостного управления, предусмотрев и те должности, обязанности которых выполняют люди, уже принятые на эту работу.
Стало бы большой неожиданностью, если бы на проводимых теперь волостным управлением конкурсах не победили те люди, которые уже были наняты на эти места волостным управлением.
Похоже, что это стало несчастным случаем на производстве, ведь такого жалкого попадания в собственную западню нельзя было ожидать ни от одной политической силы, имеющей хотя бы маломальский опыт пребывания у власти. Говорить в нынешней ситуации о честных конкурсах, конечно, можно, но это звучит неубедительно, а еще менее достоверными окажутся эти разговоры, когда конкурсы будут проведены и запланированные люди займут должности.
Если учесть хрупкий перевес нынешнего властного союза, то мы, очевидно, и впредь будем наблюдать, как цементируют свою власть деньгами налогоплательщика, покупая лояльность своих членов какими-то муниципальными должностями, удовлетворением бизнес-интересов или заказом услуг. Это предсказуемо, ведь все это уже было и, к сожалению, не удивляет. Если же учесть, что до выборов осталось меньше года, то йыхвиским избирателям, очевидно, будут за их же деньги периодически подбрасывать быстродействующую наживку типа нескольких скамеек в парке, уличных ремонтов или игровых площадок, при этом приговаривая как всегда: "Мы делаем все для блага жителей Йыхви!".