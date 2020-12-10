ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Все для блага жителей

Стало бы большой неожиданностью, если бы на проводимых теперь волостным управлением конкурсах не победили те люди, которые уже были наняты на эти места волостным управлением.

Похоже, что это стало несчастным случаем на производстве, ведь такого жалкого попадания в собственную западню нельзя было ожидать ни от одной политической силы, имеющей хотя бы маломальский опыт пребывания у власти. Говорить в нынешней ситуации о честных конкурсах, конечно, можно, но это звучит неубедительно, а еще менее достоверными окажутся эти разговоры, когда конкурсы будут проведены и запланированные люди займут должности.